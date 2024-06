Copywriter e Storyteller specializzata in Automotive. Da sempre appassionata di motori, mobilità sostenibile e tecnologia, ama viaggiare in scooter, scoprire in anteprima i nuovi modelli automobilistici.

Fonte: 123RF Il logo Fiat su maschera nera: sarà previsto anche l'erede della Fiat Punto?

Potrebbe finalmente essere arrivato il momento giusto per il ritorno della mitica Fiat Punto? Dalle voci che si rincorrono sembra che, finalmente, l’arrivo del nuovo modello sia in previsione per la fine del 2024. Circolano molte indiscrezioni sulle caratteristiche principali ma ancora nulla di certo è uscito dalla casa madre. Non resta che attendere le comunicazioni ufficiali e il progetto finale per capire come sarà l’erede dell’amata utilitaria. Intanto abbiamo raccolto tutte le informazioni a disposizione: facciamo il punto sulla Nuova Punto.

Il gran ritorno: le ultime informazioni

Sono diversi anni che si parla del ritorno della Fiat Punto, anche perché il settore B in casa Fiat è provvisto di una rappresentante e la produzione è stata terminata nel 2018. Da allora le notizie si sono rincorse e ogni anno sembrava essere quello buono per un una nuova versione. Sembra, infatti, che entro fine anno dovrebbe arrivare la nuova versione con un progetto che potrebbe essere condiviso con Citroën, Lancia,(che ha lanciato da poco la nuova Ypsilon) e, forse, anche con Alfa Romeo e Abarth (interessata dalle ultime decisioni sul passaggio all’elettrico).

Fiat annunciava da tempo di voler portare sul mercato un modello per il settore delle utilitarie più grandi e spaziose e, finalmente, sembra che questo progetto vedrà presto la luce, anche se manca una data certa. Con 9 milioni di veicoli venduti, in produzione dal 1993 al 2018, Fiat Punto, nelle diverse versioni e restyling, è diventata un’icona degli anni ’90 e duemila con ben tre generazioni prodotte. Proprio l’anno scorso la Fiat Punto ha celebrato i suoi 30 anni e, nella sua ultima generazione, ha visto tre versioni protagoniste: la Grande Punto, la Punto EVO e Punto, con le varianti sportive come la GT, Sporting e la Abarth.

Come sarà la nuova Punto

Realizzare la degna sostituta di un’auto così amata e apprezzata non sarà facile, Fiat Punto, infatti, è stata capace di unire una grande versatilità con un design piacevole, ad prezzo contenuto. Le caratteristiche di base per la sua sostituta parlano di una compatta di segmento B, della lunghezza di 405 cm, dove saranno inseriti 5 comodi posti e un bagagliaio con una capacità di oltre 310 litri.

Agli inizi del 2020 si parlava di un possibile progetto realizzato sulla piattaforma CMP, Common Modular Platform, sviluppato da PSA insieme alla Dongfeng Motor, e utilizzato, con successo, anche per Citroën C4, DS 3 Crossback, Opel Corsa e Mokka, Peugeot 208 e 2008. Secondo le ultime indiscrezioni, invece, il progetto si baserà sulla piattaforma STLA Small del Gruppo Stellantis (con Fiat che domina le sue vendite), che prevede già lo spazio per l’installazione di batterie da 37 a 82 kWh.

Gli obiettivi di vendita del nuovo modello sono piuttosto alti, puntando su almeno 120-150 mila veicoli all’anno. Per la nuova estetica si parla di linee più decise e sportive, seguendo i trend degli ultimi anni, con la presenza del logo in bella vista su una mascherina nera, seguendo lo stile della Fiat Tipo. Non mancheranno naturalmente le innovazioni tecnologiche con fari full LED e strumentazione digitale.

Le possibili motorizzazioni

Sempre secondo i rumors in circolazione, la Nuova Fiat Punto dovrebbe essere disponibile da subito con le versioni Hybrid e Full Electric, che dovrebbero garantire una potenza compresa tra i 90 e i 150 CV. Sembrerebbero previste, almeno all’inizio anche la versione, o le versioni, a benzina con una potenza di 80-120 CV, per essere poi eliminate man mano seguendo la conversione generale per tutti i modelli Fiat, verso le sole versioni elettriche. In questa ottica, sembra sia già stato pianificato un probabile restyling del modello verso il 2028-2029.

L’autonomia potrebbe partire da un minimo di 240 km per poi estendersi fino a 500 km per ricarica e, nel 2025, potrebbe essere disponibile anche la variante Abarth, nella versione solo elettrica, con una possibile potenza di 160 – 170 CV. Qualche indiscrezione sul nome fa pensare che potrebbe non chiamarsi più Punto ma entrare nella grande famiglia della sorellina Panda e le supposizioni sul prezzo indicano che dovrebbe essere abbastanza accessibile, intorno ai 20.000 euro, fino ad arrivare ai 35.000 della variante top di gamma, full optional e completamente elettrica.

Per la progettazione e la produzione, secondo le indiscrezioni, potrebbe esserci un possibile coinvolgimento degli stabilimenti in Brasile per il mercato sudamericano e quelli della Serbia per il commercio in Europa. Alcune voci ipotizzano anche un lancio in Algeria dove è stato annunciato l’arrivo di un nuovo modello. Sarà forse la tanto sospirata erede della mitica Punto? Siamo tutti in attesa di maggiori rivelazioni.