Hyundai e Kia si affidano alla piattaforma IGIS per abbattere le emissioni di CO2 nell'intero ciclo vitale di un veicolo. L'obiettivo è emissioni zero nel 2045

Fonte: Ufficio Stampa Hyundai Hyundai e Kia per un domani più ecologico

L’industria automobilistica è in fermento, spinta da una crescente consapevolezza ambientale e dalla necessità di ridurre le emissioni di carbonio. In questo contesto, Hyundai e Kia si distinguono come pioniere, impegnate a guidare la transizione verso un futuro sostenibile con soluzioni innovative e concrete. L’annuncio del loro sistema Integrated Greenhouse Gas Information System (IGIS) è una testimonianza di questa ambizione, una piattaforma progettata per monitorare, quantificare e gestire le emissioni di carbonio durante l’intero ciclo di vita dei loro veicoli. Perché il domani possa essere più pulito.

IGIS: approccio olistico alla sostenibilità

IGIS rappresenta un passo avanti significativo nell’impegno di Hyundai e Kia per raggiungere la neutralità del carbonio entro il 2045. A differenza di approcci frammentari, IGIS adotta una prospettiva olistica, abbracciando l’intero ciclo di vita del veicolo, dalla produzione all’utilizzo, fino allo smaltimento. Utilizzando la metodologia Life Cycle Assessment (LCA), IGIS fornisce un quadro dettagliato dell’impronta di carbonio di ogni veicolo, consentendo alle aziende di identificare e affrontare i punti critici lungo la catena del valore.

Trasparenza e affidabilità con la blockchain

Un elemento cruciale di IGIS è l’integrazione della tecnologia blockchain. Questa tecnologia, nota per la sua immutabilità e sicurezza, garantisce l’integrità e la trasparenza dei dati raccolti. L’utilizzo della blockchain rende impossibile la manomissione o la falsificazione delle informazioni, promuovendo la fiducia e l’affidabilità del sistema.

Vantaggi per tutto l’ecosistema

IGIS non si limita a essere uno strumento interno per Hyundai e Kia, ma si estende a coinvolgere l’intero ecosistema, inclusi i fornitori. SCEMS, il sistema di monitoraggio delle emissioni di CO2 dei fornitori lanciato nel 2023, garantisce la trasparenza e l’integrità dei dati lungo tutta la catena di approvvigionamento. L’integrazione di IGIS con SCEMS offre ai fornitori uno strumento prezioso per controllare le proprie emissioni di carbonio in modo efficiente, sollevandoli da oneri amministrativi e consentendo loro di concentrarsi sulla sostenibilità.

Un futuro a tinte sostenibili

IGIS è un’espressione tangibile dell’impegno di Hyundai e Kia per la sostenibilità. L’utilizzo di tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale e la blockchain, insieme all’approccio olistico del ciclo di vita del veicolo, posiziona queste aziende come leader nell’industria automobilistica globale. IGIS non solo facilita la conformità alle normative ambientali, ma spinge Hyundai e Kia a superare gli standard, anticipando le sfide future e aprendo la strada a un futuro più sostenibile per l’intero settore.

Le parole di Eunsook Jin, Executive Vice President e Head of ICT Division di Hyundai Motor e Kia, riassumono la visione alla base di IGIS: “Nella nostra missione di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2045, stiamo facendo un significativo passo avanti con lo sviluppo di IGIS. Attraverso IGIS, stiamo intensificando i nostri sforzi per costruire una catena del valore responsabile, dimostrando una notevole innovazione nel settore automobilistico”.

IGIS non è solo una piattaforma tecnologica, ma un simbolo di un cambiamento culturale profondo. I due colossi della Corea del Sud stanno dimostrando che la sostenibilità non è un’opzione, ma una necessità, e che l’innovazione tecnologica può essere un potente strumento per guidare la transizione verso un futuro più verde e responsabile.