Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Jeep Avenger, il SUV 100% elettrico della Casa.

Numeri da record per Jeep: il brand di Stellantis, durante il mese di ottobre del 2023, ha sfiorato il 5% di quota di mercato, consolidando il proprio primato nella categoria delle Plug-In Hybrid, con Avenger al vertice del segmento B-SUV.

Il mercato italiano, dunque, continua a premiare Jeep che attraverso la tecnologia 4xe ha intrapreso un percorso vincente di elettrificazione: la quota complessiva a ottobre è state del 4,92% che ha permesso al marchio di mantenere la leadership delle vetture ibride plug-in.

I dati arrivano dall’elaborazione di Dataforce: nel mercato domestico dei veicoli ibridi plug-in dominano i modelli della gamma 4xe presenti all’interno del listino Jeep. I numeri dimostrano ulteriormente il successo del marchio del Gruppo Stellantis, ai vertici della mobilità sostenibile nel nostro Paese.

Jeep fa registrare numeri da record

A livello complessivo, oltre a consolidare il primato nella categoria PHEV, facendo registrare un grande successo in modo particolare nel segmento B-SUV BEV, Jeep occupa anche la posizione numero sei del ranking mensile delle vendite in Italia. La quota del 4,92% raggiunto a ottobre risulta in crescita rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

A recitare un ruoli primario per Jeep sono due modelli su tutti: Renegade 4xe e Compass 4xe, entrambi prodotti presso lo stabilimento di Melfi, in provincia di Potenza: la quota di mercato dei veicoli Plug-In Hybrid sfiora addirittura il 17%, segno dello strapotere del marchio.

Andando ad analizzare i numero di tutto il 2023, Jeep Compass 4xe si conferma l’auto ibrida plug-in più venduta in Italia ed è anche il modello C-SUV in testa alle classifiche di vendite, andando a considerate tutte le motorizzazioni, sia le elettrificate che le termiche.

La Jeep Renegade nella versione 4xe è in vetta tra i Plug-In Hybrid del segmento B-SUV. I successi non finiscono qui perché Jeep Avenger, il primo SUV Jeep disegnato presso il Jeep Design Studio di Torino, è stato è stato in assoluto il B-SUV venduto a ottobre, un mese in cui ha consolidato nel progressivo annuo la propria leadership tra i B-SUV a zero emissioni.

I successi della tecnologia 4xe

Prosegue così il percorso di Jeep verso la libertà a zero emissioni: gli straordinari successi ottenuti con i modelli 4xe, iniziando da Renegade e Compass e passando all’ammiraglia Grand Cherokee, fino ad arrivare all’Avanger, il primo SUV 100% elettrico del marchio, incarnano la risposta di Jeep alle continue e crescenti esigenze di una mobilità sostenibile.

I modelli appena citati non fanno altro che testimoniare ulteriormente la dedizione di Jeep che resta fedele ai propri valori storici e pur abbracciando la rivoluzione dell’elettrico, riesce a offrire i SUV con le migliori performance off-road dei rispettivi segmenti.

A partire dal lancio, la tecnologia 4xe è diventata subito sinonimo di prestazioni, versatilità e sostenibilità, andando a ridefinire la mobilità in un particolare momento storico in cui l’attenzione all’ambiente è di fondamentale importanza.

Mediante la sua gamma completa di veicoli ibridi plug-in e con il primo SUV completamente a zero emissioni, Jeep dimostra di essere in prima linea nell’offrire soluzioni di trasporto avanzate e rispettose dell’ambiente, senza andare a compromettere l’esperienza di guida avventurosa che contraddistingue il brand da sempre.