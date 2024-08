Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Ufficio Stampa Lincoln Lincoln Navigator, le novità del Model Year 2025

I generosi spazi interni hanno da sempre contraddistinto la Lincoln Navigator, SUV di grandi dimensioni che ancora una volta si aggiorna. Col Model Year 2025, il modello americano conserva lo spirito originale, votato soprattutto al comfort, la sua qualità principale. Linee fluide e bilanciate ne scolpiscono la carrozzeria, dalla generosa griglia anteriore, un’ode alla modernità.

Avvicinandosi alla macchina, la barra luminosa si illumina dal centro verso l’esterno. La sequenza di benvenuto Lincoln Embrace dona un ‘tocco caldo’. Ma l’elemento più caratteristico consiste nel cosiddetto Split Gate, mediante cui il portellone posteriore diventa una seduta.

La massima espressione di santuario

“Navigator è l’ammiraglia del brand Lincoln e rappresenta la nostra massima espressione di santuario”, ha affermato Dianne Craig, presidente di Lincoln. “La nuovissima Navigator è più di un semplice veicolo; può diventare un rifugio lontano da casa e un terzo spazio che ringiovanisce i clienti in un modo completamente inedito su strada e fuori”.

Grazie alla Lincoln Digital Experience l’abitacolo muta in un salotto digitale, personalizzabile e connesso. Protagonista indiscusso, il display panoramico da 48 pollici. La funzione Lincoln Rejuvenate è un invito al relax. In uno spazio rilassante dominano luci soffuse e luci ambientali, accompagnate da un delicato profumo. Il sedile si adatta alla postura, offrendo un massaggio personalizzato mentre sullo schermo scorrono immagini suggestive di paesaggi naturali.

Regolabili elettricamente, i sedili Power Tailored della seconda fila sono riscaldati, ventilati e massaggianti. In aggiunta, il Power Pitch e Slide permette di accedere agevolmente alla terza fila. Il Cargo Tailgate Manager crea un piano di carico multilivello, adatto a organizzare lo spazio interno nella maniera migliore.

Il responsabile del design globale, Kemal Curic, ha osservato: “Il display panoramico immersivo accentua le linee orizzontali che aiutano l’abitacolo Navigator ad avvolgerti. Durante tutto il processo di progettazione, abbiamo pensato molto all’armonia tra i nostri principi di design, l’interfaccia utente e le nostre esperienze connesse, che lavorano insieme per creare un’esperienza reinventata per i nostri clienti”.

Oltre alla pelle pregiata, i progettisti hanno impiegato altri materiali di altissima qualità, come il vero legno e le finiture ispirate al cristallo. Di serie, il sedile del guidatore è regolabile a 24 vie e quello del passeggero anteriore a 22. Sulle versioni Lincoln Black Label, le sedute Perfection Position arrivano addirittura a 30 vie. I passeggeri della seconda fila hanno accesso a comandi audio e clima dedicati, nonché di numerose porte USB per ricaricare i propri dispositivi. Ciascun elemento, dalla manopola del volume ispirata al cristallo alle cuciture a mano, è un’opera d’arte.

“Lincoln Black Label esalta l’esperienza di proprietà di Navigator e i nuovi temi, Enlighten e Atmospheric, offrono nuove opportunità per una maggiore personalizzazione e per i clienti di esprimersi”, ha affermato Marcia Salzberg, senior color and materials designer, Lincoln. “La combinazione di colori e texture è progettata per creare uno spazio più tranquillo“.

Sistema di guida semi-autonoma

L’avanzato sistema BlueCruise consente alla Navigator di gestire accelerazione, frenata e sterzata autonomamente in diversi scenari, ad esempio in autostrada. Di conseguenza, il conducente può rilassarsi e godersi il viaggio, riducendo in misura considerevole lo stress arrecato dal traffico e dalla guida prolungata. Una sofisticata combinazione di telecamere, radar e sensori fa sì che il ‘cervello elettronico’ mantenga la corsia, adatti la velocità, freni e acceleri per mantenere una distanza di sicurezza dal restante parco circolante.

Tra le nuove funzionalità, spiccano il Lane Change Assist, per cambiare corsia in modo semplice e sicuro, e l’In-Line Repositioning, che aiuta a mantenere il pieno controllo dell’auto pure in presenza di curve o leggere pendenze. Accoppiato in tutti gli allestimenti con le quattro ruote motrici, il motore V6 biturbo eroga 440 CV, senza elettrificazione. L’apertura delle vendite della Lincoln Navigator 2025 scatterà la prossima primavera.