Lucid presenta Gravity, il SUV elettrico arriva nel 2024

Lucid Group è conosciuta per aver alzato il livello dei veicoli elettrici di lusso con il pluripremiato Lucid Air, che ha vinto il World Luxury Car Award 2023. Oggi la Casa sta ridefinendo ancora una volta il livello di eccellenza dei veicoli elettrici, con la presentazione del suo nuovo rivoluzionario SUV di lusso a zero emissioni Lucid Gravity.

Uno dei più attesi sul mercato, già ne parlano tutti. Un modello che si basa sulle innovazioni viste per la prima volta nella berlina Lucid Air, combinate per creare un SUV elettrico di lusso senza compromessi: un veicolo ad alte prestazioni, che offre spazio interno per di sette adulti e con un’autonomia prevista di oltre 440 miglia (708 chilometri circa). Il SUV Lucid Gravity ha fatto il suo debutto pubblico durante il Los Angeles Auto Show, l’inizio della produzione avverrà a fine 2024.

Il design

Secondo quanto dichiarato da Derek Jenkins, Vicepresidente senior del design e del marchio, la Casa da sempre si spinge “oltre i confini del design”, per massimizzare lo spazio interno, l’efficienza aerodinamica e l’utilità. Anche con Gravity ha fatto questo, dando vita a un SUV elettrico con una miscela di caratteristiche ed elementi mai vista prima.

Il nuovo SUV Lucid Gravity è progettato per essere versatile, adatto ai viaggi in campeggio con la famiglia, ma anche a esperienze di turismo a lungo raggio. L’impegno del team è stato quello di creare un SUV che fonde perfettamente forma e funzione, un veicolo visivamente sorprendente, incredibilmente versatile e che offre un’esperienza di guida di lusso elevata.

L’eccellenza del design, gli interni spaziosi e la versatilità distinguono Gravity dalla concorrenza. Le scelte di design esterno testimoniano la fusione di estetica e utilità del SUV elettrico. L’auto si mostra con una presenza imponente supportata da un profilo robusto ed elegante, un abitacolo allungato, spoiler sportivo: è in grado di soddisfare le diverse esigenze del conducente.

Gli interni

All’interno, Gravity offre aree di carico ampie e flessibili, i posti a sedere sono molto spaziosi, con la comodità aggiuntiva dei sedili della seconda e terza fila che si possono ripiegare per aggiungere ulteriore capacità di carico. Lo spazio notevole per le gambe viene mantenuto fino alla terza fila, consentendo una comoda configurazione fino a sette passeggeri, rendendolo il veicolo ideale per ogni avventura.

Fonte: Ufficio Stampa Lucid

Il nuovo SUV Gravity porta con sé un’evoluzione dell’interfaccia utente di Lucid, chiamata Clearview Cockpit, caratterizzata da un intuitivo display OLED curvo da 34 pollici che fluttua sopra il nuovo volante innovativo. Questo SUV introduce anche il software Lucid di nuova generazione con aggiornamenti, garantendo il miglioramento continuo del veicolo.

Prestazioni e autonomia

Il SUV Gravity vanta prestazioni eccezionali, grazie anche alla nuovissima piattaforma sviluppata da zero per il SUV sportivo, perfettamente integrata con la prossima generazione della tecnologia di propulsione ultracompatta proprietaria di Lucid, compresi i motori EV più potenti in produzione a livello globale, e un’evoluzione della sua architettura elettrica da 900 V.

Non solo un SUV di lusso, Lucid Gravity è un concentrato di potenza, accelera da 0 a 100 km/h in meno di 3,5 secondi e sprigiona 800 cavalli. Le prestazioni si estendono oltre le strade asfaltate poiché Lucid introduce Zero Gravity, un pacchetto di sospensioni pneumatiche opzionale migliorato che si adatta automaticamente alle varie esigenze del terreno, garantendo una guida fluida e confortevole su qualsiasi superficie. Le regolazioni manuali offrono anche la possibilità di apportare delle modifiche durante la guida, per massimizzare la capacità fuoristrada o le prestazioni e l’autonomia.

Eric Bach, Vicepresidente senior del prodotto e Capo Ingegnere Lucid, ha dichiarato: “La filosofia progettuale e ingegneristica di Lucid ha sempre dato priorità al fare di più con meno. Gravity applica questo principio per offrire ai clienti più di ciò di cui hanno bisogno – più spazio, più utilità e più autonomia – evitando al tempo stesso una batteria troppo grande, costi aggiuntivi di proprietà e peso non necessario. Crediamo nell’importanza di spingersi oltre i limiti di ciò che è possibile e, con un pacco batteria grande circa la metà di quello di alcuni concorrenti, Gravity è un veicolo elettrico versatile e rispettoso dell’ambiente con lo spirito di una supercar”.

Il SUV Gravity non è solo efficiente, stabilisce nuovi standard con un pacco batteria più piccolo, leggero e più sostenibile, che offre allo stesso tempo un’autonomia eccezionale, superiore a 700 chilometri. L’auto elettrica adotta un’evoluzione della rinomata architettura dell’azienda e una velocità di ricarica ultra, è uno dei veicoli elettrici che vanta la ricarica più veloce a livello globale. I clienti possono raggiungere fino a 320 chilometri circa di autonomia in circa 15 minuti, garantendo comodità e tempi di inattività minimi durante i lunghi viaggi. Lucid Gravity stabilisce un nuovo punto di riferimento per i SUV, dimostrando che efficienza, lusso e alte prestazioni possono coesistere.

Il pacco batterie più piccolo, più leggero e ad alta tecnologia impiega quindi meno metalli preziosi e minerali, si traduce in meno energia da caricare, meno elettricità consumata, meno pressione sulla rete e un veicolo più leggero e più dinamico. Lucid dichiara: “Quando diciamo che siamo qui per far avanzare la tecnologia, questo è ciò che intendiamo: questa è veramente sostenibilità in azione”.

L’esperienza di lusso in auto di Gravity

Un’esperienza di lusso eccezionale, progettata sia per il corpo che per la mente: materiali meticolosamente scelti, finiture di pregio, accenti posizionati con cura, ogni aspetto di Gravity è stato realizzato in modo sostenibile e con eco-consapevolezza.

Lucid Sanctuary è un insieme rivoluzionario di esperienze progettate per introdurre tranquillità in movimento, con Lucid Spaces, un solo tocco trasforma l’abitacolo in un’oasi serena, immergendo i guidatori nell’atmosfera rilassante di luoghi come Lake Tahoe o Joshua Tree.

Prezzo di listino e disponibilità

Con l’obiettivo di offrire la tecnologia più avanzata e la migliore esperienza di guida dei veicoli elettrici al più vasto pubblico possibile, il SUV Lucid Gravity avrà un prezzo competitivo nella categoria dei SUV premium, con un listino che partirà da $ 80.000. La produzione dovrebbe iniziare alla fine del 2024. La Casa americana ha collaborato anche con gli insegnanti di Meditopia per svolgere sessioni di meditazione e mindfulness senza scendere dall’auto. I clienti interessati possono vedere la nuova auto elettrica che sfida Tesla sul sito ufficiale.