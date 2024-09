In collaborazione con Chery, Luxeed lancia il secondo modello della sua gamma, il SUV R7, disponibile in 4 versioni, invece di 3, come inizialmente annunciato

Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Getty Images Luxeed R7, l'elettrica è disponibile in quattro versioni

La Luxeed R7, il tanto atteso SUV elettrico co-sviluppato da Huawei e Chery, ha finalmente svelato il suo volto al mondo. Presentato il 24 settembre, con le prevendite iniziato il 10, il modello ha già catturato l’attenzione degli appassionati. Con sorpresa, giornalisti e addetti ai lavori hanno appreso all’evento che la gamma sarà più ricca delle previsioni iniziali. Rispetto ai precedenti annunci, le versioni sono quattro, anziché tre.

Un prodotto avanzato

Le competenze specialistiche dei due colossi asiatici promettevano un prodotto avanzato, soprattutto sotto il piano tecnologico. Non appena le parti avevano reso noto di avere un grosso progetto in ballo, l’hype è schizzato alle stelle. Con la presentazione degli scorsi giorni le tante domande poste dai curiosi hanno ottenuto risposta, dal design al prezzo. Si rafforza così la gamma del brand Luxeed, che fino a oggi contava solo su una proposta, la berlina S7.

In termini di linee e forme, la R7, nonostante sia un SUV Coupé, ha delle evidenti analogie con la sorella. I dettagli che accomunano i due esemplari appaiono evidenti soprattutto all’anteriore, data la presenza di una griglia chiusa e dei fari affusolati. La stessa matita ha creato entrambe, e anche chi è poco attento ai particolari noterà un’affinità di pensiero.

Per quanto riguarda le dimensioni, la lunghezza è di 4.956 mm, la larghezza di 1.981 mm, l’altezza di 1.634 mm e il passo di 2.950 mm. Insomma, non proprio uno scricciolo, giustificato, però, dal relax offerto agli occupanti, dal conducente al resto dei passeggeri. L’ampio ricorso a dispositivi di ultimo grido accresce la percezione di classe premium. A dispetto dei pregiudizi, anche in Cina hanno imparato a creare auto di pregio, munite di parecchie frecce al proprio arco.

Uno dei tratti distintivi risiede nell’aerodinamica: il coefficiente Cd di 0,219 ha pochi eguali nella categoria. Il biglietto da visita ideale in vista della battaglia contro modelli affermati quali la Tesla Model Y, ferma a 0,23 (in attesa del Project Juniper). Il valore misura la capacità di un oggetto di “rallentare” mentre si muove nell’aria. È importante perché consuma meno carburante o, come in questo caso, energia elettrica, aumenta la velocità e attenua il rumore, per un minore inquinamento acustico.

La tavolozza cromatica della Luxeed R7 conta sei colori in totale: Phantom Purple (Viola Fantasma), Sunlight Blue (Blu Sle), Ceramic White (Bianco Ceramica), Deep Space Gray (Grigio Spaziale), Gilded Black (Nero Dorato) e Metropolitan Red (Rosso Metropolitano). La vettura mostrata alla première era in Phantom Purple, che è, però, giusto una parte della nutrita famiglia.

Standard elevati per l’abitacolo

Luxeed ha elevato gli standard dell’abitacolo, con una cura maniacale riposta nei dettagli. All’interno della R7, la clientela ha modo di scegliere tra quattro differenti palette: l’eleganza senza tempo dell’abbinamento albicocca e sabbia bianca, la calda tonalità del marrone ambra, il dinamismo del rosso piuma e la sofisticatezza del marrone tartufo.

Ispirato al lusso nautico, il salotto di bordo avvolge i passeggeri in un’atmosfera di raffinata eleganza. I materiali pregiati e le finiture di qualità sublime contribuiscono a un ambiente accogliente e personalizzabile. I sedili ergonomici offrono fino a 18 regolazioni elettriche e prevedono una funzione massaggio a 10 punti. Il riscaldamento e la ventilazione integrati trasformano ogni viaggio in un’esperienza rilassante.

La seduta del passeggero anteriore raggiunge picchi di comfort, essendo zero-gravity. In breve, è studiato affinché il corpo sia in una posizione neutra della colonna vertebrale, simile a quella sperimentata dagli astronauti in assenza di gravità nello spazio. La posizione aiuta a distribuire il peso, riducendo la pressione e l’affaticamento negli spostamenti lunghi.

Un ampio display centrale da 15,6 pollici e un quadro strumenti digitale da 12,3 pollici dominano la plancia. Al posteriore, figurano display di intrattenimento, la cui presenza potrebbe essere limitata alle proposte più accessoriate: i portavoce dovranno fornire dei chiarimenti in successiva istanza. Dall’entry-level è previsto di certo il frigorifero, integrato nella console centrale.

Dotata dell’innovativo sistema multimediale Huawei, con MagLink e Huawei Sound, la Luxeed R7 assicura un’esperienza audiovisiva all’avanguardia. L’interfaccia fluida e personalizzabile del sistema operativo HarmonyOS favorisce la navigazione tra le varie voci del menù. Fino a 17 altoparlanti, con potenza di 1.000W, compongono l’impianto audio. Alle famiglie numerose e agli amanti dell’avventura tornerà comodo il bagagliaio, molto capiente, espandibile fino a 2.130 litri. Apribile mediante un doppio tocco, il vano anteriore da 52 litri è sufficiente a riporre dei piccoli accessori.

Sospensioni adattive

Grazie al telaio intelligente Tuling e alla tecnologia iVSE, lo Sport Utility adatta le sospensioni a ogni tipologia di terreno: garanzia di comfort e controllo in qualsiasi circostanza. Guidare in discesa diventa un gioco da ragazzi con l’assistente: il veicolo regola in autonomia la velocità e gestisce la frenata, lasciando liberi di concentrarsi sulla strada.

Le sospensioni anteriori a doppio braccio oscillante e quelle posteriori indipendenti multi-link, combinate con gli ammortizzatori a regolazione continua e le sospensioni pneumatiche, sono sinonimo di fluidità di marcia e relax. Nelle varianti Max e Ultra potenziato dal Lidar, il sistema di assistenza alla guida Qiankun ADS 3.0 propone una guida semi-autonoma avanzata. Monitora l’ambiente circostante e interviene in modo intelligente, per garantire la massima sicurezza.

Motori e prezzi

La Luxeed R7 rappresenta un salto in avanti nel comparto dei SUV elettrici. Realizzata su una piattaforma ad alta tensione da 800V, vanta performance elettrizzanti e un’autonomia che supera le aspettative. Nelle varianti Pro, con accumulatore da 82 kWh, e Max, provvisto di batteria da 100 kWh, la percorrenza è rispettivamente stimata di 667 e 802 km nel ciclo CLTC. Si ferma a 736 km il modello Ultra, che ha, però, la trazione integrale. In cinque minuti il veicolo recupera 200 km di autonomia, in un quarto d’ora fino a 400 km.

Il cuore pulsante è il sistema di propulsione, che combina potenza ed efficienza. Le versioni Pro e Max hanno un unico motore, collocato sull’asse posteriore, da 215 kW (292 CV). Infine, quella Ultra aggiunge all’anteriore un modulo da 150 kW (204), per una potenza combinata di 365 kW (496 CV). Da ferma, la Luxeed R7 di punta tocca i 100 km/h in appena 3,9 secondi. Il listino prezzi parte, invece, da 259.800 yuan, pari a circa 33.000 euro per l’entry-level Pro. In cima alla gamma troviamo il SUV Coupé in “salsa” Ultra da 339.800 yuan, circa 43.000 euro.