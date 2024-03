Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Microlino La nuova Microlino Lite ha debuttato al Salone di Ginevra

Le mitiche bubblecar, le eroine del secondo dopoguerra, sono tornate con una nuova veste, più contemporanea ed ecologica. Non è un caso, che le piccole vetturette da città, abbiano rinnovato la propria immagine grazie alla trazione elettrica, che diventa un alleato vitale per vincere la sfida del mercato. Appartiene a questa categoria la celebre Microlino che adesso propone una nuova versione, pronta a debuttare anche sulle nostre strade.

Mostrata in anteprima nel suggestivo contesto del Salone dell’Auto di Ginevra da Micro e importata, oltre che distribuita in esclusiva sul territorio italiano dal Gruppo Koelliker, Lite è la versione L6e della Microlino, la microcar più cool del momento.

Progettata per rendere le soluzioni di mobilità sostenibile accessibili a un pubblico sempre più ampio, la versione L6e offre la stessa autonomia della variante già disponibile sul mercato nostrano, ma con la differenza che la velocità massima è limitata ai 45 km/h.

Un look molto aggraziato e fresco

Microlino conserva tutte le caratteristiche di stile che la rendono unica nel suo genere, ma aumenta sulla versione Lite la presenza di dettagli particolari che la differenziano dalla variante già conosciuta sul territorio nazionale. Una fresca combinazione di colori rende ancora più frizzante la silhouette giocosa di questo veicolo, mentre i riferimenti in un corposo arancione danno al design un piglio energico.

Disponibile in due varianti di colore, Venice Blue e Berlin Anthracite, Microlino Lite introduce rotte di mobilità per le persone a partire dai 14 anni, con patente di guida AM. Quindi, anche per i più giovani utenti della strada, c’è la possibilità di viaggiare a bordo di questa piccola vettura squisitamente da ambito urbano.

Capofila nella categoria L6e

Grazie alla sua carrozzeria autoportante in acciaio ad alta resistenza, Microlino Lite realizza nuovi standard in termini di dinamica di guida e sicurezza nella sua classe di riferimento. Con un’autonomia di base di circa 100 km, che può essere estesa fino a 180 km, è la microcar ideale per un utilizzo quotidiano.

Completata dal tetto apribile e da un pratico bagagliaio che raggiunge la soglia dei 230 litri, offre un pacchetto unico in tutti gli aspetti. Anche Lite è 100% made in Italy, costruita nello stabilimento Microlino nel cuore dell’Europa, a Torino (dove quest’anno tornerà anche il salone dell’auto). Microlino rafforza ulteriormente l’impegno del Gruppo Koelliker – leader nell’importazione – nel fornire il proprio contributo alla diffusione capillare della mobilità elettrica attraverso collaborazioni con realtà di respiro internazionale accuratamente selezionate a livello mondiale.

Microlino, pensata per la mobilità urbana

Quello tra Micro Mobility System e Koelliker è un connubio armonico tra competenze progettuali e industriali sul prodotto da un lato, e competenze commerciali e marketing nella distribuzione dall’altro: elemento che si è dimostrato cruciale nella scelta del partner perfetto per l’azienda svizzera, che ha riconosciuto in quella milanese la consolidata esperienza, nonché la provata capacità di portare una nuova mobilità in Italia, grazie anche ad una solida rete vendita distribuita in tutto il territorio italiano.

Prezzo di mercato

Microlino Lite sarà ordinabile dal mese di aprile, con un prezzo di partenza di 17.900 euro.