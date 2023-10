Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Ufficio Stampa Nissan Nissan presenta Hyper Urban a Tokyo: concetto di mobilità del futuro

Tokyo, la ricca e colossale metropoli giapponese, sarà l’epicentro di un succulento evento con protagoniste le auto del domani: il Tokyo Mobility Show.

La kermesse dedicata alle quattro ruote si terrà alla fine del mese di ottobre e ha tutte le carte in regole per candidarsi al ruolo di appuntamento imperdibile per gli appassionati, specialmente grazie a Nissan.

Il costruttore nipponico annuncia che saranno tante le novità da esporre sotto ai riflettori del salone, compresi alcuni concept a trazione elettrica che tracceranno le linee del futuro della Casa.

La pianificazione di Nissan

Nissan ha stilato un calendario fitto di tappe cruciali, in cui svelerà alcuni di questi veicoli in modo digitale, anteprima a ciò che si potrà vedere fisicamente alla rassegna di Tokyo. Le giornate fissate sono il: 10, 17 e 19 ottobre.

Ogni concept in questione sfoggerà la parola Hyper, per rimarcare il grande entusiasmo che intedono suscitare nei confronti dell’osservatore.

Inoltre, ognuno di questi veicoli sarà rappresentato da un personaggio simbolico, con caratteristiche uniche e uno stile di vita dedicato, anche se il fine ultimo resta per tutti la salvaguardia del pianeta.

Hyper Urban, molto più di un’auto

Il nome dovrebbe darci un assaggio di colui che potrebbe essere il cliente tipo di questa Nissan: un professionista che opera in un’area urbana, o suburbana, che pone come caposaldo della vita la sostenibilità ambientale.

La Nissan Hyper Urban è un concept delicato e raffinato, contraddistinto da un’estetica tagliente e moderna, che si sposa in modo armonico con la visione di un mondo dell’auto attento anche alle prerogative della Terra.

La sua livrea giallo lime cangiante, a seconda della luce, è motivo di attrazione per tutti gli sguardi. La sua silhouette snella emana profonda sportività, accezione quest’ultima esaltata dalle grandi portiere dall’apertura verticale.

Anche lo spazio interno ha lo stesso appeal, merito di un’originalità messa in evidenza dai triangoli caleidoscopici che caratterizzano il cruscotto. Inoltre, i sedili anteriori possono essere ripiegati su quelli posteriori, dando vita a una sorta di divano.

La rivoluzione di questo veicolo urbano risiede anche nella sua capacità di fornire energia alle abitazioni, tramite il sistema V2H, permettendo un decisivo taglio dei costi energetici e abbassando la pressione sulla rete elettrica, sottoposta a sforzi sempre maggiori.

L’innovativa tecnologia V2G, invece, rappresenta un altro motivo di svolta, una nuova pagina della mobilità, perché i proprietari possono – tramite la propria macchina – distribuire energia alla rete per aiutare la comunità locale e, addirittura, trarne un profitto.

Il Sistema di Gestione di Ricarica Intelligente è provvisto di un’Intelligenza Artificiale in grado di ricaricare in modo autonomo i veicoli e di alimentare edifici con una gestione efficiente dell’energia e in modo continuativo.

Non è un “usa e getta”

Nissan ridefinisce il concetto di auto, che deve essere un bene di valore anche nel lungo periodo, per questo ha congegnato una serie di aggiornamenti dell’hardware e del software che garantiscono una longevità assoluta.

Per fare un esempio, l’abitacolo può essere oggetto di restyling, o di una semplice rinfrescata, attraverso un nuovo quadro strumenti che segue le ultime tendenze delle interfacce grafiche, o che adotta le più recenti tecnologie a disposizione.

Uno dei principali obiettivi di Nissan è diventare un’azienda completamente sostenibile, per rendere il mondo più pulito, sicuro e inclusivo. E i nuovi progetto lo dimostrano.