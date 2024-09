Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano. Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e dei motori, scrive anche di attualità ed economia.

Fonte: iStock Un'auto elettrica in ricarica

Una ventata di novità potrebbe investire il Salone di Parigi, con BYD che ha annunciato la partecipazione con “sorpresa”. Il marchio cinese, infatti, ha svelato che nella settimana francese sarà presentata la nuova lineup europea, con una conferenza stampa in cui saranno svelati i nuovi modelli che sbarcheranno presto nel Vecchio Continente. Un annuncio che, a poco più di due settimane dall’evento, carica di aspettative sulla Casa i cui stand, quasi certamente, verranno presi d’assedio per conoscere ciò che il brand asiatico ha da proporre all’Europa nel futuro prossimo.

Dalla Cina all’Europa

Quali novità arriveranno dalla Cina? Se lo chiedono in tanti, perché l’annuncio dato da BYD in vista del Salone di Parigi ha creato il solito hype attorno al brand. La Casa asiatica, infatti, ha svelato che presenterà la sua lineup europea nel corso di una conferenza stampa che si terrà nel pomeriggio del 14 ottobre per poi aprire lo stand ai visitatori. E ovviamente, nelle ore successive, ci sarà anche la possibilità di effettuare dei test drive.

Di quali mezzi stiamo parlando? Non c’è conferma ufficiale, perché com’è giusto che sia il brand cinese vuole tenere alta l’attenzione sulla presentazione di Parigi, ma non mancano i rumors. Nelle aree predisposte all’esterno della fiera di Porte de Versailles dovrebbe farsi vedere Yangwang U8, il super SUV della Casa. Un vero e proprio concentrato di tecnologia e potenza, con un powertrain ibrido plug-in da 1.196 CV capace di far accelerare i 3.460 kg da 0 a 100 km/h in 3,6 secondi, sarà disponbile anche in versione full electric con un propulsore per ruota.

Dovrebbe esserci, utilizziamo il condizionale obbligatorio, anche la Z9 GT del marchio di lusso Denza, pronto a debuttare nel Vecchio Continente per sorprendere tutti. Così come vorrà far parlare di sé anche Sea Lion, il SUV-coupé presentato lo scorso novembre al Salone di Guangzhou sviluppato sulla e-platform 3.0 con versioni elettriche che avranno tre varianti di potenza, da 228 a 523 CV, ma anche con un modello ibrido plug-in. Un compatto che fa parte della serie Ocean e che ha già fatto il suo debutto in Cina.

Insomma, tante novità interessanti in arrivo per la seconda partecipazione di BYD al Salone di Parigi, con la Francia che rappresenta un mercato chiave per il brand in Europa. E allora non resta che aspettare e darsi appuntamento al Padiglione 5.3 allo Stand A42 del Salone per conoscere quelle che effettivamente saranno i “regali” della Cina all’Europa.

Quando sarà il Salone di Parigi

Il Salone di Parigi è ormai in dirittura d’arrivo. L’appuntamento per il 2024, infatti, è fissato dal 14 al 20 ottobre, una settimana ricca di novità e annunci da parte dei numerosi brand che hanno deciso di partecipare. Oltre a BYD, infatti, saranno presenti tra gli stand della città francese le Case più importanti del panorama dell’automotive: da Alfa Romeo a Audi, passando per Bmw, Cadillac, Tesla e Volkswagen.

Tutte hanno annunciato novità in arrivo che il pubblico potrà godersi già dal 15 ottobre. Il 14, infatti, l’apertura è riservata alla stampa, poi dal 15 al 20 ottobre sarà una full immersion di spettatori, in pieno stile Eicma.