McLaren ha rivelato la nuova GTS, l’ultima arrivata nell’esclusiva gamma di supercar del brand inglese. La superleggera che sostituisce la GT offre un’esperienza di guida in grado di esaltare l’eccellenza dinamica e l’adrenalina tipiche di una McLaren offrendo comfort, raffinatezza e una buona dose di praticità.

Rispetto alla GT, la nuova GTS è più potente, in termini di performance ma anche di impatto visivo: il telaio monoscocca in fibra di carbonio sostiene un design dai tratti più decisi, evidenziati da esclusive opzioni visive in fibra di carbonio.

McLaren ha presentato la nuova GTS, che si aggiunge alla gamma di supercar McLaren sostituendo la GT. La superleggera della Casa inglese si presenta, nelle parole di Michael Leiters, CEO di McLaren Automotive, come “una miscela ineguagliabile di dinamica di guida e prestazioni McLaren, unite a raffinatezza e praticità”.

Le prestazioni sono quelle di una supercar che è l’auto più leggera della sua categoria e vanta uno spaventoso rapporto peso/potenza di 418 CV per tonnellata, ancora più potente della McLaren GT, ma che offre il comfort di guida e le caratteristiche di una gran turismo, incluso uno spazio di carico di 570 litri (tra bagagliaio e vano anteriore).

“Quando si richiede una vera esperienza di guida da supercar, la GTS la sa offrire; quando vuoi rilassarti e partire per un viaggio più lungo e con i bagagli necessari per un fine settimana, la GTS è la compagna ideale”, ha affermato il CEO di McLaren, “Questa è un’auto fedele al DNA sportivo della McLaren ma con molteplici livelli di abilità”.

Il design attraente ma funzionale è reso visivamente ancora più potente dalle prese d’aria scolpite e più pronunciate, che insieme al grande diffusore posteriore e ai doppi scarichi conferiscono alla nuova GTS un aspetto muscoloso e contemporaneo. Diverse le opzioni in fibra di carbonio, che includono il pacchetto sottoscocca (splitter anteriore, minigonne laterali, parte inferiore e diffusore del paraurti posteriore) e dettagli esterni come le prese d’aria e le calotte degli specchietti.

Un bolide da 635 CV che sa muoversi anche in città

Sotto i nuovi tratti della McLaren GTS si trova un telaio monoscocca MonoCell II-T in fibra di carbonio, con tetto realizzato in fibra di carbonio riciclata: una soluzione tecnica che si traduce in un peso totale (DIN) di 1.520 kg e che rende la GTS l’auto più leggera della sua categoria.

La potenza del propulsore biturbo V8 M840TE da 4,0 litri è stata portata a 635 CV a 7.500 giri/min, e può essere apprezzata al massimo grazie alla funzione launch-control di serie (0-100 km/h in 3,2 secondi) e alla trasmissione SSG a sette velocità che fornisce cambi di marcia fluidi e rapidi.

Quanto alla praticità, lo sterzo della GTS offre un livello di feedback e feeling ineguagliato dai concorrenti: il sistema aumenta automaticamente il livello di assistenza alle basse velocità, per un facile utilizzo durante le manovre in città, come nei parcheggi.

Il nuovo schema degli interni “TechLux” incarna l’eleganza classica e senza tempo di McLaren, per un ambiente raffinato ed esclusivo, in linea con il carattere della GTS: luci d’ambiente a sei colori, tetto panoramico elettrocromico (optional), infotainment con processore core10 e navigazione satellitare con cartografia HERE completano il quadro di una vettura progettata per deliziare i clienti più esigenti. Le prime consegne della nuova McLaren GTS, già nel listino della Casa, sono previste per l’inizio del 2024.