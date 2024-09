Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa McLaren La nuova McLaren GTS raggiunge prestazioni da sogno

McLaren Automotive ha mostrato la nuova McLaren GTS in Medio Oriente in occasione di un evento serale ospitato nel modernissimo Centro Servizi McLaren di Abu Dhabi, nella capitale degli Emirati Arabi Uniti. In questo luogo la supercar del costruttore britannico è stata fatta visionare a un gruppo esclusivo di personalità, già proprietari di McLaren. Prima del lancio ufficiale, la nuova McLaren GTS è stata immortalata in uno splendido servizio fotografico presso l’Atlantis the Royal, uno degli hotel extralusso più esclusivi al mondo. Un luogo che ben si adatta a una supercar eccezionale.

Le caratteristiche della nuova supercar

In questa nuova creatura sono state conservate le caratteristiche principali di McLaren: design ammaliante e funzionale, oltre che rapporto peso-potenza ai vertici della categoria. Questo è stato possibile grazie all’utilizzo di leggera in fibra di carbonio su un esclusivo telaio monoscocca. Ovviamente anche la dinamica di guida promette di essere impareggiabile, così come esiste una maggiore scelta di specifiche esterne e interne rispetto al modello precedente.

La GTS superleggera è stata pensata per deliziare gli automobilisti che esigono l’eccellenza e l’emozione di guida di una McLaren, ma che non rinunciano al comfort di guida, alla raffinatezza e allo spazio per i bagagli adatti alla guida di routine e ai viaggi più lunghi. In linea con la praticità intrinseca della GTS, l’abitacolo è stato progettato per coniugare il livello di prestazioni dell’auto con uno spazio raffinato e lussuoso.

“Siamo entusiasti di presentare per la prima volta ai clienti del Medio Oriente la splendida McLaren GTS. Offrendo una miscela impareggiabile di dinamica di guida e prestazioni McLaren insieme a raffinatezza e praticità superiori, la GTS rappresenta il meglio di entrambi i mondi, sia che si desideri un’esperienza di guida da vera supercar, sia che ci si voglia rilassare durante un viaggio più lungo con i bagagli per un weekend fuori porta. In una regione con alcune delle strade più spettacolari del mondo, siamo certi che la GTS offrirà ai nostri clienti in Medio Oriente ciò che si aspettano da McLaren: un’esperienza di guida eccezionale, ovunque vadano”, ha affermato Robert Holtshausen, Direttore di mercato per il Medio Oriente e l’Africa.

Le prestazioni della nuova McLaren GTS

Con soli 1.520 kg di peso, la McLaren GTS è l’auto più leggera della sua categoria e vanta il miglior rapporto peso-potenza del segmento, pari a 418 CV per tonnellata. La potenza del motore biturbo V8 M840TE da 4,0 litri è stata portata a 635 CV a 7.500 giri/min, con 15 CV in più grazie all’aumento della coppia all’albero motore, reso possibile da una fasatura più aggressiva della combustione e da una nuova fasatura dell’accensione. La funzione launch-control è di serie: se attivata, la GTS scatta da 0 a 100 km/h in soli 3,2 secondi e da 0 a 200 km/h in soli 8,9 secondi. La velocità massima della GTS è di 326 km/h.

La McLaren GTS viene fornita con una garanzia standard del veicolo di tre anni con chilometraggio illimitato, oltre a una garanzia sulla verniciatura di tre anni e una garanzia anti-perforazione di dieci anni. La GTS può beneficiare dell’estensione di garanzia McLaren, che può essere acquistata in periodi di 12 o 24 mesi fino a una garanzia totale di 12 anni. Il piano di assistenza McLaren include tre anni di manutenzione della vettura.