La quarta generazione dell’iconica hatchback si è evoluta e si presenta oggi in una compatta sofisticata, elegante, con un design definito, sistemi di sicurezza avanzati e ovviamente non poteva mancare il feeling di guida Swift che definisce la mobilità quotidiana dinamica, sicura, confortevole. Suzuki Swift è stata venduta in 169 Paesi, con immatricolazioni complessive che superano i 9 milioni di unità a ottobre 2023.

Il design esterno

Tante le novità sia per gli interni che per l’aspetto esterno dell’auto, nonostante la Casa abbia voluto mantenere il design caratteristico, eredità dei suoi predecessori. La nuova Swift è stata comunque sottoposta a un restyling che supera, confermandoli, gli stilemi dei modelli precedenti.

Dando uno sguardo all’auto, notiamo immediatamente la griglia piano black e i suoi fari caratteristici a “L” che poi terminano in linee di spalla arrotondate, sottolineate da parafanghi svasati. Tutti elementi che donano al modello uno stile deciso. Guardando l’auto ai lati, ritroviamo i contorni muscolosi che ne tracciano il profilo e il design sospeso del tetto, caratteristiche che donano maggiore dinamicità alle linee. Le luci combinate posteriori tridimensionali e l'ampio paraurti posteriore danno alla nuova Suzuki Swift stabilità e al tempo stesso un look molto simpatico e giocoso che si distingue sulla strada.

I colori proposti da Suzuki

Suzuki propone una nuova gamma di colori per la sua Swift di quarta generazione, che comprende nove opzioni monocolore e quattro opzioni bicolore, tra cui i nuovi colori Frontier Blue Pearl Metallic e Cool Yellow Metallic. In particolare, il nuovo Frontier Blue Pearl Metallic si aggiunge allo schema di verniciatura Burning Red Pearl Metallic (Rosso Cordoba metallizzato) come tonalità di colore profonda, vivida e simile a una caramella, che sta ad indicare l’inizio di una nuova era della qualità della vernice del brand. Entrambe le opzioni comunque sono costituite da un rivestimento a tre strati, che crea a una texture ricca e a tonalità molto sature.

Gli interni dell’auto

L’abitacolo della nuova Suzuki Swift è molto spazioso e confortevole, ricco di caratteristiche ergonomiche che ne migliorano l'esperienza di guida. Tutto è stato progettato minuziosamente dalla Casa per offrire il meglio ai nuovi clienti, è stato aggiunto un nuovo quadrante centrale, compaiono inoltre comandi leggermente angolati verso il guidatore, che ne garantiscono la facilità d'uso.

Fonte: Ufficio Stampa Suzuki

Il cruscotto mostra un design avvolgente a due toni, nero e grigio chiaro, e le finiture delle portiere anteriori, con placcatura satinata e tocchi di vernice argento scuro satinato, donano all’insieme un aspetto sportivo e dinamico. Per quanto riguarda l’infotainment, troviamo un touchscreen HD da 9 pollici, che garantisce all’utente una risposta rapida e precisa, dotato di collegamento Apple CarPlay e Android Auto tramite Wi-Fi e USB, riconoscimento vocale, riproduzione musicale Bluetooth e in grado di visualizzare anche informazioni sullo stato del veicolo.

Sistemi di sicurezza e assistenza alla guida

La quarta generazione dell’iconica Suzuki Swift arriva prontissima per essere lanciata sul mercato, con nuovi sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione.

Tra questi ritroviamo:

“Attentofrena” - Dual Sensor Brake Support II (DSBS II) : il radar a onde millimetriche e la telecamera monoculare sono in grado di rilevare la presenza di altri veicoli, biciclette e pedoni che precedono la propria auto e contribuiscono ad evitare le collisioni frontali, diagonali e laterali. Se il sistema rileva una possibile collisione, vengono emessi avvisi sonori e visivi in grado di avvertire il conducente. Se il guidatore frena con una forza insufficiente, l'assistenza alla frenata si attiva automaticamente per aiutare a rallentare il veicolo. E se la probabilità di una collisione aumenta, il sistema applica automaticamente la forza frenante per contribuire a ridurre la forza d'urto e attenuare i danni;

: il radar a onde millimetriche e la telecamera monoculare sono in grado di rilevare la presenza di altri veicoli, biciclette e pedoni che precedono la propria auto e contribuiscono ad evitare le collisioni frontali, diagonali e laterali. Se il sistema rileva una possibile collisione, vengono emessi avvisi sonori e visivi in grado di avvertire il conducente. Se il guidatore frena con una forza insufficiente, l'assistenza alla frenata si attiva automaticamente per aiutare a rallentare il veicolo. E se la probabilità di una collisione aumenta, il sistema applica automaticamente la forza frenante per contribuire a ridurre la forza d'urto e attenuare i danni; #Guidadritto con mantenimento di corsia - Lane Keep Assist (LKA) + Lane Departure Prevention (LDP): in questo caso invece, quando il cruise control adattivo viene attivato, il sistema #guidadritto con mantenimento di corsia aiuta il conducente a mantenere la posizione del veicolo al centro della corsia. Inoltre, se rileva che un veicolo o un ostacolo, come una barriera per lavori stradali, è troppo vicino all’auto in movimento, fornisce assistenza allo sterzo per aiutare a mantenere una distanza di sicurezza;

in questo caso invece, quando il cruise control adattivo viene attivato, il sistema #guidadritto con mantenimento di corsia aiuta il conducente a mantenere la posizione del veicolo al centro della corsia. Inoltre, se rileva che un veicolo o un ostacolo, come una barriera per lavori stradali, è troppo vicino all’auto in movimento, fornisce assistenza allo sterzo per aiutare a mantenere una distanza di sicurezza; #Restasveglio+ - Driver Monitoring System (DMS): sistema che si serve della telecamera integrata nel cruscotto, in grado di monitorare gli occhi e il viso del conducente. Se rileva che il guidatore è assonnato, si sta addormentando o sta distogliendo lo sguardo dalla strada per disattenzione causata da fattori differenti, attiva un allarme e visualizza un messaggio di allerta sul display informativo.

Sulla nuova Suzuki Swift sono presenti anche altri sistemi di assistenza alla guida, tra cui:

#Occhioallimite - Traffic Sign Recognition (TSR);

#Guardaspalle - Blind Spot Monitor (BSM);

#Vaipure - Rear Cross Traffic Alert (RCTA);

Adaptive Cruise Control (ACC);

eCall.

Il nuovo motore ibrido

Nuova Swift monta un nuovo motore a benzina 1.2L 3 cilindri, che offre al cliente la perfetta combinazione tra risparmio di carburante e riduzione delle emissioni inquinanti, garantendo oltretutto una coppia più elevata ai bassi regimi e quindi una maggiore reattività e prestazioni complessive.

Fonte: Ufficio Stampa Suzuki

Il motore è abbinato al sistema ibrido 12 volt che ne migliora le prestazioni e che trasforma l'energia cinetica generata in fase di decelerazione, immagazzinandola nella batteria agli ioni di litio, e assiste il motore in fase di accelerazione.

Allgrip Auto e Suzuki Connect

Prima di tutto parliamo di uno dei pilastri della proposta tecnica di Suzuki su tutta la gamma: Allgrip Auto, un sistema di trazione integrale automatica che si innesta quando rileva una perdita di trazione delle ruote anteriori. Nelle situazioni in cui la vettura perde trazione, dona sicurezza, aggiungendo una trazione supplementare per la guida su strade innevate o altre superfici scivolose.

Per quanto riguarda invece Suzuki Connect, si serve del modulo di comunicazione dati (DCM) del veicolo per connettere gli utenti in tempo reale, consentendo loro di usufruire di comode funzioni tramite l'applicazione per smartphone. Alcune funzioni da oggi, per una comodità maggiore per l’utente, sono ora disponibili attraverso lo schermo audio da 9 pollici della nuova Swift.