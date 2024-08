Il SUV elettrico ospita nel bagagliaio ben due macchinette per il caffè così da offrire un espresso come al bar durante le soste per la ricarica della batteria

Fonte: Ufficio stampa Stellantis La Mokka Coffee-e è il SUV dedicato a tutti coloro che non riescono a rinunciare al piacere di un buon caffè

Unire due mondi totalmente opposti grazie ad una passione comune. Questo è quanto hanno realizzato i tecnici della Vauxhall – il marchio inglese con il quale sono vendute le Opel nel Regno Unito – quando hanno realizzato la concept car Mokka Coffe-e, il SUV elettrico caratterizzato dalla presenza nel bagagliaio di ben due macchinette per il caffè. Una stranezza? Certo, ma realizzata analizzando i dati di un sondaggio specifico rivolto ai guidatori di vetture elettriche.

Il SUV elettrico dedicato agli amanti del caffè

La realizzazione del concept da parte del costruttore è dipesa da un sondaggio dal quale è emerso come l’acquisto di un caffè influenzi i viaggi dei conducenti di veicoli elettrici. Tre quarti degli intervistati, infatti, ha dichiarato di scegliere di proposito i punti di ricarica dove è possibile acquistarne uno. Inoltre l’80% dei proprietari di Vauxhall beve caffè e il 64% ne consuma almeno una tazza al giorno. Questi numeri hanno spinto i creativi della Casa alla realizzazione della Opel Mokka Coffee-e.

Ma in cosa si caratterizza la concept elettrica? Basta aprire il bagagliaio per scoprire l’inaspettato: qui, infatti, sono presenti non una ma ben due macchinette del caffè. Una è dedicata agli amenti del caffè macinato, mentre l’altra è pensata per gli amanti delle cialde. Entrambe utilizzano miscele di caffè premium ispirate a Mokka e sono presenti un macinacaffè, una scatola per il caffè e un frigorifero per essere certi che gli occupanti abbiano tutto il necessario per preparare il caffè perfetto.

Un cassetto estraibile su misura ospita strumenti di qualità da barista, tra cui una bilancia per misurare una quantità precisa di chicchi, uno strumento Weiss Distribution Technique (WDT) per garantire un flusso di estrazione omogeneo del caffè e un tamper per espresso per confezionare uniformemente i fondi. Il macinacaffè, il minifrigo e la cassetta per il caffè si trovano all’interno di un mobile su misura, nascosto da due ante rivestite in Alcantara che riprendono i dettagli interni della Mokka Electric.

Sei miscele ispirate alla Mokka

Ovviamente sono state pensate delle miscele specifiche per una vettura del tutto speciale. Vauxhall ha collaborato con Cafeology, pluripremiata torrefazione artigianale britannica specializzata nell’approvvigionamento dei migliori chicchi attraverso partnership sostenibili, ed ha realizzato una serie di sei miscele, tutte tostate e confezionate a Sheffield, ispirate alla tavolozza dei colori del SUV a zero emissioni.

La miscela di caffè Iconic Green ha un sapore cremoso e ricco con toni di cioccolato. Voltaic Blue ha un sapore dolce e vibrante con note di mirtillo e frutto della passione. Contrast Grey è un espresso equilibrato al gusto di caramello con un corpo erbaceo e terroso. Arctic White è un caffè a tostatura media con un’abbondante dolcezza di melassa. Cosmic Red ha note di acidità di frutta e note di nocciola. Carbon Black, infine, è un caffè delicato con note di nettarina e mirtillo.

Oltre alle due macchinette per il caffè presenti nel bagagliaio da 310 litri c’è molta sostanza. La Mokka Electric, infatti, è alimentata da una nuova batteria da 54 kWh e da un motore elettrico da 115 kW. Nella versione Long Range la Mokka promette una autonomia di 405 Km tra una carica e l’altra e grazie al supporto della ricarica rapida fino a 100kW è possibile ottenere l’80% di ricarica in appena 30 minuti, il tempo perfetto per godersi una tazza di caffè.

James Taylor, CEO di Vauxhall, ha dichiarato: “Tre quarti dei conducenti di veicoli elettrici pianificano i loro viaggi in base alla loro voglia di caffè, quindi abbiamo deciso di creare Mokka Coffee-e offrendo ai conducenti un caffè di qualità da barista ovunque scelgano di ricaricare. Il Regno Unito è una nazione di bevitori di caffè, con 95 milioni di tazze bevute in un giorno, e i proprietari di Vauxhall non fanno eccezione. Il concept Mokka ha tutti gli strumenti necessari per preparare il caffè perfetto”.