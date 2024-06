Laureato in Giurisprudenza, è giornalista pubblicista che da sempre ama le auto. Ha sempre avuto la passione per il giornalismo automobilistico scrivendo sia di prodotto che di motorsport.

Fonte: Ufficio stampa Opel L'introduzione del motore mild hybrid completa la gamma della Opel Mokka

Il settore dei SUV e Crossover sembra non conoscere crisi. Questa tipologia di vetture, caratterizzate da una carrozzeria che richiama alla memoria i fuoristrada grazie anche ad un assetto alto da terra, è la preferita dai consumatori e tutti i costruttori propongono almeno un modello a ruote alte per soddisfare le richieste di una clientela che ormai ha messo da parte utilitarie, berline e station wagon. In questo settore sempre più affollato debutta la nuova Opel Mokka hybrid.

Le novità tutte sotto il cofano

La seconda generazione della Opel Mokka ha debuttato sul mercato nel 2020 differenziandosi in modo netto dalla precedente versione. Lo stile, infatti, segue il family feeling introdotto negli ultimi anni dalla Casa tedesca, fatto di linee tese e decise che rendono tutte le vetture del marchio immediatamente riconoscibili. In casa Opel, poi, si è provveduto a sfruttare al meglio la nuova piattaforma modulare del gruppo per dotare la Mokka di una ampia gamma motori.

Proprio sotto il cofano la Opel Mokka offre adesso una grande varietà di scelta. Se in origine, infatti, era possibile acquistare le versioni del crossover dotate di motori benzina o elettrici, ora è disponibile anche una nuova unità mild hybrid a 48 Volt che allarga notevolmente la platea di potenziali acquirenti della vettura. Il propulsore scelto dalla Casa tedesca è il 1.2 3 cilindri in grado di erogare 136 cavalli ed è abbinato alla trasmissione a 6 rapporti.

La novità presente sulla Opel Mokka hybrid è data dalla presenza di un motore elettrico da 21 Kw – pari a 28 CV – posizionato sull’asse anteriore e in grado, stando a quanto dichiarato dalla Casa, di ridurre del 20% consumi ed emissioni. Secondo i dati comunicati dal costruttore, grazie all’unità ibrida, la Opel Mokka promette un consumo di carburante di 4,9 litri ogni 100 km, emissioni di CO2 di 110 g/km e una velocità massima pari a 207 km/h.

Gli allestimenti rinnovati

Come anticipato in precedenza, lo stile degli esterni dell’Opel Mokka non è stato stravolto e si è deciso di proseguire sulla strada tracciata che offre un design moderno e gradevole anche a distanza di qualche anno dalla presentazione. Anche gli interni non sono stati rivoluzionati ad eccezione della presenza nel monitor dell’infotainment, un schermata tramite la quale è possibile visualizzare il funzionamento in tempo reale dell’ibrido con indicatori relativi a potenza e velocità.

La gamma della Opel Mokka ibrida è articolata in tre differenti versioni. Quella di partenza è denominata Edition ed include, nel prezzo di partenza di 30.100 euro, accessori quali Bluetooth, climatizzatore manuale, cruise control, Opel connect, cerchi in lega bicolor da 17”, luci posteriori a led, vetri elettrici anteriori e posteriori. Gli interni si caratterizzano per la presenza – tra gli altri – di luci ambient, console centrale con bracciolo e volante sportivo a 3 razze.

La versione intermedia è denominata GS ed il prezzo di partenza di questo allestimento è di 31.600 euro, 1.000 in più rispetto alla Edition. A questo prezzo il listino della Opel Mokka Hybrid GS include il climatizzatore automatico monozona, cerchi in lega black da 17”, fari eco led, tetto black, vetri posteriori oscurati, modanature interne in nero lucido, pedaliera sportiva in alluminio, sedili anteriori regolabili a 6 vie e tessuto TEP Dynamic.

La versione top di gamma della Opel Mokka Hybrid è la Ultimate e in questo caso il prezzo di listino parte da 33.100 euro, ben 3 mila in più rispetto alla Edition. Gli accessori di serie presenti su questo allestimento prevedono sensori di parcheggio anteriori e posteriori senza park assist, cerchi in lega bi-color da 18”, fari fendinebbia, interni in alcantara con imbottiture a effetto pelle, regolazione elettrica lombare e funzione massaggio e cambio automatico a 8 rapporti.