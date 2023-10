Audi RS 6 Avant performance: la Supercar dell’eleganza e della potenza

Nel mondo automobilistico, pochi nomi evocano la passione, la potenza e l’eleganza come Audi RS. Ed è con una promessa di prestazioni straordinarie, una tecnologia all’avanguardia e uno stile indimenticabile che Audi presenta l’ultima incarnazione di questa iconica famiglia – l’Audi RS 6 Avant performance. Questa supercar dell’eleganza e della potenza è destinata a diventare il sogno di ogni appassionato di auto sportive.

Potenza Bruta e Innovazione Tecnologica

L’Audi RS 6 Avant performance è la dimostrazione tangibile dell’impegno costante di Audi per l’innovazione tecnologica e l’eccellenza ingegneristica. La sua anima è un possente V8 4.0 TFSI biturbo che, grazie a due turbocompressori twin scroll dalla portata maggiorata e all’aumento della pressione di sovralimentazione da 2,4 a 2,6 bar, eroga una potenza massima di 630 CV e una coppia di 850 Nm. Questo risultato eccezionale è reso possibile anche grazie alle tecnologie mild-hybrid a 48 Volt e cylinder on demand, che consentono lo spegnimento di quattro dei suoi otto cilindri quando non è richiesta la massima potenza. Il risultato è un’accelerazione fulminea, con l’RS 6 Avant performance che scatta da 0 a 100 km/h in soli 3,4 secondi, rendendola due decimi di secondo più veloce della sua predecessora.

Guida Eccezionale e Prestazioni Straordinarie

Ma l’RS 6 Avant performance è molto più di una semplice macchina potente. È un’elegante combinazione di tecnologia avanzata e guidabilità straordinaria. L’affinamento del software motore garantisce una reattività senza pari alle pressioni sull’acceleratore, mentre il cambio automatico tiptronic a otto rapporti offre innesti più rapidi rispetto al modello standard, grazie all’elettronica evoluta. La trazione integrale permanente quattro con differenziale centrale autobloccante assicura una distribuzione della coppia ottimale, con un rapporto del 40:60 tra l’avantreno e il retrotreno in condizioni normali. Tuttavia, in caso di perdita di aderenza, la vettura può trasferire fino al 70% della spinta all’avantreno e fino all’85% al retrotreno, garantendo una trazione superiore in qualsiasi situazione.

L’RS 6 Avant performance è anche dotata di un differenziale posteriore sportivo di serie, che distribuisce attivamente la coppia tra le ruote dello stesso asse per contenere il sottosterzo e migliorare l’agilità della vettura. L’insieme di queste tecnologie rende l’RS 6 Avant performance incredibilmente agile a basse velocità e incredibilmente stabile ad alte velocità.

Leggerezza e Agilità

L’RS 6 Avant performance è stata progettata con l’obiettivo di massimizzare la leggerezza e l’agilità. Rispetto alla versione standard, questa supercar è più leggera di 25 chilogrammi, con un peso a vuoto di 2.075 chilogrammi. Questo è stato ottenuto grazie all’uso di materiali leggeri e alla progettazione intelligente. Inoltre, l’RS 6 Avant performance è dotata di sterzo integrale dinamico di serie, che offre agilità nelle curve a basse velocità e stabilità a velocità più elevate. Questo sistema di sterzo rende la guida dell’RS 6 Avant performance un’esperienza davvero coinvolgente.

Sospensioni Avanzate e Freni Potenti

Le sospensioni pneumatiche adattive RS di serie garantiscono un comfort di guida eccezionale e una gestione delle sospensioni altamente personalizzabile. Per coloro che cercano un’esperienza di guida ancora più sportiva, è disponibile l’assetto sportivo RS plus con Dynamic Ride Control (DRC), che offre una compensazione idraulica integrata del rollio e del beccheggio. Questo sistema garantisce una maneggevolezza impeccabile anche nelle curve più impegnative.

Per fermare questa potente supercar, sono disponibili freni carboceramici opzionali con dischi anteriori da 440 mm e pinze a 10 pistoncini. Questi freni non solo forniscono un’incredibile potenza di arresto, ma anche un significativo alleggerimento di 34 kg rispetto ai freni in acciaio. Inoltre, le nuove ruote da 22 pollici, derivate dalla competizione, non solo migliorano il raffreddamento dei freni, ma sono anche 20 kg più leggere dei cerchi in lega convenzionali.

Stile e Innovazione all’Avanguardia

L’RS 6 Avant performance non è solo una potenza bruta e tecnologia avanzata, ma anche uno stile inconfondibile. Le carreggiate più larghe di 40 mm rispetto alla Audi A6 Avant conferiscono a questa supercar una presenza straordinaria sulla strada. La scritta “RS performance” proiettata al suolo all’apertura delle portiere, anziché il logo Audi Sport, è un tocco di classe che distingue questa vettura come qualcosa di davvero speciale.

L’interno dell’RS 6 Avant performance è altrettanto impressionante, con pacchetti design RS disponibili in grigio, rosso e blu, che portano tocchi di colore nell’abitacolo. Gli inserti in carbonio con accenti blu aggiungono un tocco di raffinatezza e sportività all’ambiente. Il display MMI da 10,1 pollici e l’Audi virtual cockpit plus da 12,3 pollici riportano specifici contenuti RS, come i valori di accelerazione laterale, per tenere il conducente sempre informato sulla performance della vettura.

In conclusione, l’Audi RS 6 Avant performance è una supercar straordinaria che unisce la potenza bruta, l’innovazione tecnologica e lo stile in un unico pacchetto affascinante. Con una potenza massima di 630 CV, prestazioni da brivido e una serie di tecnologie avanzate, è pronta a soddisfare anche i conducenti più esigenti. Con l’RS 6 Avant performance, Audi ha creato un’auto che è molto più di una semplice macchina: è un’esperienza.