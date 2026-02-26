Getty Images Tra le auto di Alicia Keys, super-ospite del Festival di Sanremo 2026, non manca una Ferrari

Anche in auto Alicia Keys non è seconda a nessuno. Quando siede al volante, la regina del soul, ospite al Festival di Sanremo 2026 nella terza serata, non chiede altro che la stessa impronta graffiante della sua inconfondibile voce, riconosciuta dai 17 Grammy Awards in carriera. La lista delle supercar non sarà così lunga, ma poco ci manca: un mix eclettico di classe senza tempo, tecnologia ibrida e un pizzico di (sana) cattiveria meccanica.

La Ferrari e le altre auto di famiglia

Il pallino dei motori in casa Keys è un affare di famiglia. Secondo le stime più accreditate, il patrimonio motoristico gestito insieme al marito, il produttore Swizz Beatz, sfiora il valore di 20 milioni di dollari, con macchine mai banali o “di serie”. Hanno un tocco personale, un dettaglio fuori dal comune, proprio come un arrangiamento azzeccato che trasforma una semplice melodia in una hit globale.

Il pezzo forte, da mettere in bella mostra, ha le nostre radici. Con un otto cilindri aspirato, la Ferrari 458 Italia urla fino a 9.000 giri, che portano subito in mente gli acuti più difficili della cantante: uscita nel 2009 sul mercato, aveva prezzi di listino di 206.000 euro. E poi ecco la Lotus Evora GTE: regalo del marito Swizz Beatz, vederla domare un mostro del genere col cambio manuale (roba da piloti veri, per intenderci) fa capire che la Keys non scherza affatto.

Il parco macchine ha ulteriori sorprese perché Alicia sa essere anche maledettamente elegante. Nel suo garage trova spazio una Aston Martin Vantage, gioiello biturbo da oltre 500 CV che sembra uscito direttamente da un film di 007. In questo caso, l’ha regalata al marito per i suoi 40 anni, ma ammettiamolo: vederla guidare un “mostro” del genere, con quella classe innata, è tutta un’altra musica.

Allo spegnersi delle luci, dopo un concerto o un gala, si accende il motore della Mercedes Classe S. Munita di ogni comfort tecnologico, l’ammiraglia isola l’artista dal mondo esterno e le permette di concentrarsi sulla prossima nota, o magari solo di godersi il viaggio in totale relax.

Sguardo al futuro sulla BMW i8

Tra mostri di fibra di carbonio e motori elettrici, spunta un pezzo di storia americana che Alicia chiama affettuosamente “Black Cherry”: una Ford Mustang d’epoca, a conferma del legame viscerale con le radici del mito americano. È la dimostrazione che dietro i 17 Grammy e i riflettori di Sanremo batte il cuore di una ragazza ancora sensibile al mito Usa della pony car.

Il punto esclamativo sulla collezione di auto di Alicia Keys è la BMW i8: al momento dell’uscita sembrava un’astronave e, a dire il vero, fa ancora lo stesso effetto. Dal powertrain plug-in hybrid concilia l’anima green della cantante e la sua voglia di lasciare traccia del suo passaggio. Certo, ha un piccolo motore a 3 cilindri, tuttavia, abbinato al modulo elettrico, sviluppa una coppia immediata da brividi. Insomma, se Eros Ramazzotti ha scelto la solidità granitica della sua Audi RS6, Alicia Keys risponde con un mix eclettico che non accetta etichette.