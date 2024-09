Fonte: 123RF La notizia arriva dagli USA

Direttamente dagli Stati Uniti arriva una storia davvero incredibile, confermata dalla Polizia locale e da alcuni video pubblicati sui social network. Una bimba di appena 8 anni, infatti, è riuscita a “rubare” il SUV della mamma per raggiungere, da sola, un negozio della popolare catena americana Target. Come spesso accade negli USA, inoltre, la distanza percorsa tra la casa e il negozio è notevole: la bambina è riuscita a guidare il SUV per circa 25 minuti, senza essere fermata e arrivando a destinazione sana e salva, riuscendo anche a parcheggiare l’auto nell’apposito posteggio.

Un caso incredibile

La storia si svolge a Bedford, in Ohio, nel pieno Midwest americano. La scorsa settimana, una bambina di 8 anni è improvvisamente sparita. Nessun rapimento, però. La bimba, infatti, è riuscita a impossessarsi delle chiavi del SUV della mamma, una Nissan Rogue da quasi 4,7 metri di lunghezza, per recarsi presso un negozio Target per fare spese, in completa autonomia e senza alcuna supervisione.

Il tragitto dalla casa al supermercato è durato circa 25 minuti, con la bimba che non ha avuto troppa difficoltà a ricordare la strada ed è riuscita ad arrivare sana e salva a destinazione. Lungo il percorso, la bimba non ha avuto incidenti al netto di un tamponamento a una cassetta di posta che, però, non ha danneggiato in modo particolare il veicolo.

Una volta giunta a destinazione, la “ladra” è riuscita anche a parcheggiare, portando il SUV in uno dei posteggi dedicati del supermercato. A divulgare le informazioni sul caso è stata la Polizia locale che ha recuperato il veicolo e la bambina. Le autorità erano state allertate da un vicino di casa che aveva notato la bimba allontanarsi di mattina dalla casa, da sola e commettere un incredibile furto.

In rete è stato diffuso un video in cui si vede il SUV bianco, con alla guida la bambina di 8 anni, percorrere una strada ad alta percorrenza e con un po’ di incertezza nel mantenere la traiettoria corretta (fortunatamente senza danni di alcun tipo.

Tutto si è concluso bene

La notizia, che poteva aveva un finale decisamente più drammatico, si conclude in modo tranquillo, con il ritorno a casa della bambina e del SUV. Il caso, in ogni caso, è destinato a far discutere, considerando la semplicità con cui la bambina è riuscita ad allontanarsi di casa, mettersi alla guida del SUV e raggiungere la destinazione che si era prefissata, senza incontrare ostacoli.

Ci sono tante questioni legate a questo particolare caso: la semplicità con una bimba è riuscita a impossessarsi delle chiavi del SUV e a mettersi alla guida, su una strada pubblica e per un periodo di tempo così lungo. Al momento non tutti i dettagli sul “caso” sono stati chiariti. Fortunatamente, non essendoci state conseguenze negative (al netto di un piccolo tamponamento a una cassetta postale) non saranno necessarie indagini più approfondite. Di certo, la madre farà ora molta più attenzione nel tenere sotto controllo la propria figlia e metterà al sicuro le chiavi del suo SUV, per evitare nuovi casi di furto.