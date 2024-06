Fonte: Ufficio Stampa Lamborghini / Getty Images Donnarumma sceglie SUV di lusso

Gianluigi Donnarumma è il vero punto di riferimento della Nazionale italiana oltre che uno dei protagonisti assoluti degli Europei 2024. Il portiere, come molti altri giocatori di alto livello, è anche un appassionato di auto e ha fatto scelte ben precise per quanto riguarda le vetture da guidare. Donnarumma, infatti, predilige auto spaziose, con un’attenzione particolare ai SUV premium e di lusso, modelli sempre più diffusi nella fascia alta del mercato. La passione per le auto si traduce, quindi, in acquisti mirati, con modelli ben precisi che il portiere della Nazionale italiana e del PSG utilizza per i suoi spostamenti quotidiani, già dai tempi del Milan.

Le auto del portiere

La “carriera” da automobilista di Donnarumma passa (per ora) per tre automobili, tutte di fascia alta. Ai tempi del Milan, infatti, il portiere della Nazionale italiana aveva scelto una Range Rover per raggiungere Milanello. Si tratta di un SUV sportivo, dal look aggressivo, e che spesso rappresenta la scelta preferita da molti automobilisti milanesi. La gamma è molto articolata e le versioni più accessoriate possono raggiungere cifre davvero importanti, garantendo uno stile unico oltre che una dotazione di serie molto ricca.

I gusti cambiano rapidamente tra chi ha margini di spesa elevata e, quindi, anche Donnarumma, con il trasferimento a Parigi, dove gioca per il PSG, ha scelto di aggiornare le auto parcheggiate in garage. Subito dopo il trasferimento in Francia, infatti, il portiere ha scelto un altro modello di riferimento per il mercato delle auto di lusso, la Lamborghini Urus, oramai simbolo del mondo dei SUV premium oltre che del marchio Lamborghini, che, proprio grazie a Urus, ha registrato un’importante crescita sul mercato. Il SUV della Casa bolognese è disponibile in diverse versioni ed è appena arrivato anche nella nuova versione ibrida Urus S.

Questa versione è dotata del motore 8 cilindri biturbo da 666 CV che può spingere il modello fino a 305 km/h. Il prezzo non è alla portata di tutti: per la versione full optional di Urus, probabilmente quella scelta da Donnarumma, servono oltre 250.000 euro. Con l’aggiunta di optional aggiuntivi, per arricchire la dotazione, è facile, però, superare questa cifra, in ogni caso ampiamente alla portata del portiere del PSG, uno dei giocatori più pagati del campionato francese e, più in generale, d’Europa.

Non solo SUV in garage

C’è un’altra vettura nella carriera di Donnarumma. Si tratta della Porsche Panamera, un modello decisamente differente rispetto ai precedenti ma ugualmente esclusivo e apprezzato da tutti gli appassionati. La Panamera è in grado di abbinare la sportività tipica delle vetture di Porsche con tanta spaziosità a bordo. Si tratta di una combinazione vincente, molto apprezzata dagli automobilisti alla ricerca di un’auto divertente da guidare ma anche comoda e che presenti una linea molto più sportiva rispetto ai SUV premium. Per il futuro, Donnarumma, senza dubbio, arricchirà la sua collezione. Dopo l’Europeo, in caso di vittoria, potrebbe arrivare un nuovo regalo. Staremo a vedere quali saranno le prossime scelte del portiere italiano che potrebbe scegliere, ancora una volta, un’auto italiana per la sua collezione.