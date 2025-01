Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: iStock Carro di buoi salva Ferrari impantanata nella sabbia

Un tramonto dorato sulla spiaggia di Revdanda, il mare che lambisce la sabbia e, nel mezzo, una Ferrari California T impantanata, come un cavallo da corsa bloccato in una palude. È una scena quasi onirica: il ruggito dei 550 cavalli della supercar ridotto a un sussurro di impotenza, mentre due maestosi buoi, con calma e determinazione, la tirano fuori dai guai. Il curioso incontro tra il passato e il presente, tra muscoli e tecnologia, è diventato il protagonista di una storia che ha fatto il giro del mondo. A volte, nemmeno il lusso e l’ingegneria più evoluta tengono testa alla forza della tradizione.

Cronaca di un disastro

Il protagonista della strana avventura è Abhishek Jugalkishore Tapadiya, il proprietario dell’auto, che – chissà per quale “oscura” ragione – aveva deciso di portare su una spiaggia. A quanto pare, desiderava concedersi una passeggiata poco convenzionale. In fondo, cosa sarebbe potuto poi andare di tanto storto? Beh, lo ha scoperto presto, quando la sabbia soffice ha intrappolato le ruote basse e larghe della Ferrari, fino a immobilizzarla completamente.

I tentativi di liberarla a mano, con l’aiuto dei passanti, si sono rivelati inutili. Giusto allora il destino ha mandato in scena degli improbabili eroi: un carro trainato da buoi, condotti da un uomo di passaggio. Con una corda robusta e la determinazione dei suoi animali, il conducente ha saputo liberare la vettura contro ogni aspettativa. Il video del salvataggio, pubblicato sui social, è diventato virale in un battibaleno. Nei commenti lasciati dagli utenti è un proliferare di stupore e ironia. Due buoi, con la loro forza, hanno superato i 550 cavalli del bolide, dimostrando che a volte la semplicità risolve ciò che le dotazioni moderne non riescono a gestire.

Ma la disavventura non è finita lì. Le autorità locali, infatti, hanno individuato il proprietario della Ferrari e lo hanno accusato di guida spericolata e di aver messo in pericolo la sicurezza pubblica. La sanzione? Una multa di 5.000 rupie, circa 55 euro: una cifra irrisoria rispetto al valore dell’auto, ma sufficiente a ricordargli che certi luoghi non sono fatti per supercar.

Nessuna invenzione è infallibile

La vicenda surreale non si limita a suscitare ilarità, ma offre uno spunto di riflessione sulle note dolenti delle soluzioni all’avanguardia, come le auto a guida autonoma. La Ferrari impigliata nella sabbia e i veicoli futuristici condividono la stessa vulnerabilità: la difficoltà di affrontare gli imprevisti. Inchiodati da errori nei sensori o confusi da ostacoli banali come neve e detriti: non sono rari i casi in cui, nonostante la sofisticazione delle apparecchiature, l’intervento umano diventa indispensabile.

Il fuori programma della sportiva, liberata da un mezzo rudimentale, costituisce un promemoria. Porsi le giuste domande – come “questa strada è adatta per una vettura del genere?” o “fin dove mi fido di un sistema autonomo in situazioni complesse?” – resta essenziale. Nessuna invenzione è infallibile: un errore umano o una scelta imprudente possono metterci nei guai.

A dispetto delle criticità, i confini continuano a espandersi. Anche Vasco Rossi, dopo aver testato un taxi “intelligente”, ha elogiato i progressi raggiunti, definendone sorprendente la fluidità. Tuttavia, episodi come quello della Ferrari ci ricordano che nessuna innovazione, per quanto avanzata, è immune da fragilità. Il caso della California T e le incertezze del “self-driving” insegnano che il progresso, per essere davvero efficace, deve sempre essere affiancato da una sana dose di realismo e buon senso.