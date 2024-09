Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: 123RF Ferrari, Maserati, Porsche, Rolls-Royce e non solo sono state ritrovate in una fattoria abbandonata

Ogni ritrovamento in una fattoria abbandonata è di per sé una scoperta eccezionale. Immaginatevi, però, quanto sia grande la sorpresa nel ritrovarsi dinanzi a un’auto lussuosa, che i fan pagherebbero oro pur di aggiungerla alla rispettiva collezione. Nella storia emersa alle cronache non ce n’era, però, “solo” una, bensì un lotto intero di esemplari straordinari. Se vi dedicassero un museo, lo spettacolo offerto richiamerebbe tanti appassionati. La questione si fa un po’ più complicata se l’obiettivo è di assicurarsene una, almeno limitando il discorso ai pezzi forti, come una Ferrari o una Maserati.

Un tesoro nascosto riemerge alla luce

Con tutto il rispetto per la Fiat X19, comunque una parte importante del Lingotto, altre vetture destano soprattutto attenzione, tipo le Porsche, dalla 911 alla 944, la Lotus o la Rolls-Royce. Già i nomi vi fanno brillare gli occhi? E allora aspettate perché, da buoni italiani, vi ruberà il cuore la Maserati Bi-Turbo: musica per le orecchie di fini intenditori. Inoltre, sebbene costituisca una replica, bisogna riconoscere la bontà del lavoro compiuto con la Ferrari 250 GTO. L’attenzione riposta nei minimi particolari è notevole, al punto da ingannare persino gli esperti.

Il memorabile “incontro del terzo tipo”, risalente al 2022, è stato documentato su YouTube da The Bearded Explorer, mentre viaggiava lungo le strade della Cornovaglia, all’estremità sud-occidentale dell’Inghilterra. Quello della star del web rappresenta un nome piuttosto familiare al popolo della rete, viste le precedenti imprese.

Tra le missioni di maggior successo narrate ricordiamo pure la rimessa alla luce di un camion dei Vigili del Fuoco, di un trattore e persino di una barca. Lasciate a raccogliere la polvere, il loro recupero nel corso degli anni ha suscitato parecchio scalpore. Come fa a essere sempre un passo avanti gli altri? Mentre qualcuno indica la semplice fortuna, c’è chi ne loda il “sesto senso”. La rete di contatti sviluppata durante la sua attività gli è valsa, infatti, una certa reputazione e riconoscibilità.

Il ritrovamento più straordinario

Con il massimo rispetto per i beni appena menzionati, qui siamo a un livello superiore. Le auto erano coperte, ma la loro identità non è rimasta un mistero. “L’esploratore barbuto” ha alzato i teli e persino rivelati gli interni di certe produzioni, alcune delle quali avevano, strano a dirsi, ancora le chiavi dentro. Nell’intera zona erano, inoltre, dispersi vari pezzi di ricambio.

Benché siano rimaste confinate nella fattoria ad accumulare sporco e polvere, sembrano recuperabili. Affidate alle sapienti mani di professionisti specializzati, provvisti di talento, risorse e competenza, riceveranno una seconda vita. Una fantastica notizia da attribuire al luogo riparo in cui le macchine erano state custodite da chissà chi.

La posizione della fattoria l’hanno tenuta segreta per un po’, affinché il sito venisse ripulito e documentato in maniera opportuna. Poco dopo la visita di The Bearded Explorer la proprietà dell’area è stata venduta e le quattro ruote spostate. Su stessa ammissione dello youtuber, è stata la collezione di auto più incredibile di auto da lui mai vista. I marchi illustri, unite alle singolari modalità della scoperta, rendono il filmato una gemma di valore, quasi quanto i bolidi ripresi.