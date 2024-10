Per una nobile causa, finisce all'asta la Lancia Delta di Roberto Baggio, realizzata per il Divin Codino in omaggio alla sua conquista del Pallone d'Oro 1993

Un campione dentro e fuori dal campo. Pochi calciatori hanno saputo unire interi popoli come Roberto Baggio, le cui gesta nessuno potrà mai dimenticarle. Non solo grazie al talento: lo spessore umano è emerso in ogni occasione, merce rara soprattutto quando il mondo ti idolatra, manco fossi un dio. L’ultima iniziativa ne rispecchia i valori: la messa in vendita della Lancia Delta Integrale di Roberto Baggio all’asta “Stelle di Cuori”, il cui intero ricavato, una volta ricoperte le spese, sarà completamente donato a varie iniziative benefiche, tra cui la Fondazione Vialli e Mauro Onlus, l’associazione PUPI Onlus di Javier Zanetti e Paula de la Fuente, la Fondazione Città della Speranza e il progetto Stella di Cuori.

Presentata durante l’esposizione nello stand del due volte campione iridato di rally, Miki Biasion, proprio quest’ultimo ha supervisionato il restauro della Delta. Il gioiello sarà disponibile su Catawiki a partire dal prossimo 1° novembre e nei 16 giorni successivi, al termine dei quali se la aggiudicherà, ovviamente, il miglior offerente. Ed è facile immaginare un boom di richieste, dato il doppio significato attribuibile.

Colorazione unica

La verniciatura può all’inizio spiazzare. Dalla livrea “giallo ginestra” sembra quasi stonare con la discrezione del proprietario. Ma a tutto c’è un perché: la Casa torinese la realizzò, infatti, in tributo alla conquista del Pallone d’Oro nel 1993. Protagonista dell’ennesima stagione da incorniciare, tra le fila della Vecchia Signora, Baggio sbaragliò la concorrenza, a suon di magie.

Prima di lui, gli unici italiani ad avere ottenuto lo stesso riconoscimento furono Gianni Rivera, Gigi Riva e Paolo Rossi. Il veicolo verrà svelato ufficialmente fra solo un paio di giorni. Il 26 ottobre, alle ore 12, Biasion e i restauratori, i fratelli Parussini, le tireranno su il velo, nel padiglione 26, allo stand B15.

Il progetto rientra nel più ampio programma di raccolta fondi “Le Regine del Divin Codino”, che vede anche il coinvolgimento del Lancia Delta Club di Torino e dei registri storici Lancia. Inoltre, ricoprono il ruolo di partner enti istituzionali e il reparto Lancia Heritage. Tra gli oggetti all’asta, spiccano altresì una maglia autografata da Roberto Baggio, una da gara di Charles Leclerc, offerta dalla Nazionale Piloti, e un casco firmato da Valentino Rossi. Ciliegina sulla torta, ci sarà uno specchietto in carbonio della Lancia Abarth siglata da Biasion.

La semplicità di un mito

Dotato di una classe incontenibile, il nativo di Caldogno ha fatto brillare e fa ancora brillare gli occhi sia delle vecchie sia delle nuove generazioni. Oltre alla stoffa del numero 10, l’ex campione di Milan, Juventus e Nazionale, è entrato nei cuori della gente per la sua semplicità.

A differenza di certi giocatori odierni, “accumulatori seriali” di supercar, tipo Cristiano Ronaldo, ha sempre mantenuto i piedi per terra: il fatto che utilizzi una Fiat Panda 4×4 nella vita è emblematico. Lascia, dunque, poco sorpresi la decisione di mettere in vendita la Lancia Delta Integrale a scopo solidale. Da altri colleghi sarebbe meno comune, ma nel caso del Divin Codino diventa la normalità.