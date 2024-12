Follia lungo le strade di Roma: per bypassare il traffico, l'anziano conducente di una smart usa il marciapiede rientrando come se nulla fosse appena successo

Fonte: 123RF Conducente anziano usa il marciapiede per evitare la coda a Roma

Traffico bloccato? E che problema c’è: basta un po’ di improvvisazione e tutto si risolve. Ha del surreale la condotta alla guida di un conducente tra le vie di Roma. Rimanere bloccati in un ingorgo, si sa, è una prospettiva poco entusiasmante, a maggior ragione quando si hanno i minuti contati.

Fedele alla nota massima: ‘A mali estremi, estremi rimedi’, l’uomo, al volante di una smart, ha pensato di lanciarsi in una spericolata manovra. Con la sua bella auto è salito su un marciapiede, credendo di farla franca. Ma l’occhio vigile delle telecamere (quelle dei telefonini, almeno) lo hanno colto in flagrante.

Poi condivise sui social – dove in breve sono diventate virali – le immagini sembrano provenire da un qualche film d’azione. Anche se non ci sarebbe bisogno di dirlo, sui set cinematografici i produttori adottano le opportune precauzioni, affinché nessuno si faccia male.

Il discorso cambia, e pure di molto, in uno scenario reale. Fortunatamente, l’avventata manovra non ha provocato danni. Speriamo, però, evitino di ripetersi episodi simili, perchè sarebbe bastato davvero un minimo passo falso a far degenerare la situazione.

Raptus di follia

Cosa sia scattato nella mente dell’anziano guidatore della smart il pubblico se lo sta chiedendo. Senza la prova video, verrebbe da ipotizzare sia una leggenda metropolitana, frutto di una fantasia vivace e, in un certo senso, oscura. E, invece, la testimonianza è autentica, al 100%. I fatti risalgono a venerdì 13 dicembre, una giornata partita nel modo sbagliato, dato lo sciopero generale dei trasporti pubblici. Che hanno arrecato non pochi disagi ai pendolari, studenti e lavoratori, e chiunque altro avesse da sbrigare delle commissioni.

Poiché spesso le difficoltà vengono insieme, pure il tempo ha deciso di mettersi di traverso. Con una pioggia scrosciante che metteva ancor più a dura prova la pazienza degli utenti della strada. Erano le 20 quando, colto da un’evidente frenesia, il signore della smart ha abbandonato ogni freno inibitorio.

Mentre il centro è bloccato da piazza Venezia, al semaforo di via Dei Cerchi, innesta la ‘modalità pilota’ e semina scompiglio. L’operazione degna di Mission Impossible scatta lungo la via del Teatro Marcello: bypassare il serpentone di macchine ferme, passando sul marciapiede facendosi largo fra i passanti.

La denuncia di Codacons e cittadini

La vettura percorre diverse centinaia di metri con nonchalance dopodiché, come se nulla fosse successo, rientra prima del semaforo di via Dei Cerchi. “Lo sciopero ha portato il traffico nel caos – denuncia l’autore del video, Stefano Zerbi, portavoce Codacons -. E gli automobilisti arrivano a perdere la testa, rendendosi responsabili di gravi violazioni. Certi comportamenti non sono giustificabili ma la situazione degli scioperi è diventata insostenibile”.

Tra i commenti emergono diverse opinioni simili. “Che schifo di città… porta la gente all’ esasperazione. E non sto giustificando nessuno. Auguri x il giubileo, siamo prontissimi”, scrive, ad esempio, un’utente. E un’altra aggiunge: “Vero … ieri il panico .. dallo studio dentistico, fino al nostro ristorante (ci vogliono 20 minuti di macchina ) Ieri un’ora e 50”. Alla prossima bravata, è bene comunque ricordare che la vita reale non ha seconde chance.