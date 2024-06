Laureato in Giurisprudenza, è giornalista pubblicista che da sempre ama le auto. Ha sempre avuto la passione per il giornalismo automobilistico scrivendo sia di prodotto che di motorsport.

Fonte: iStock Si può guidare l'auto coi tacchi alti ma per la sicurezza è meglio una calzatura più consona

Rovinare un abbigliamento elegante con delle scarpe non appropriate è più facile di quanto si pensi. Può capitare infatti, di dover rinunciare ad un paio di scarpe in linea il vestito scelto per la paura di non essere in grado di guidare la propria vettura o, peggio ancora, di prendere una multa. Spesso questo pensiero attanaglia le donne che in molte occasioni si chiedono se sia possibile guidare l’auto coi tacchi alti. La risposta è presente nel nostro Codice della Strada.

Al volante con eleganza e attenzione

Quando ci si mette al volante della propria vettura è sempre bene avere presente come sia necessario adottare ogni misura idonea per garantire la propria e l’altrui sicurezza. Oltre all’utilizzo di dispositivi quali le cinture di sicurezza e al mantenimento dei limiti di velocità imposti sulle singole tratte stradali, un accorgimento utile da prendere è quello di indossare sempre calzature in grado di offrire sempre una ottima presa sui pedali dell’auto.

Ci sono circostanze in cui, tuttavia, non si può adottare questo accorgimento e lo sanno bene soprattutto le donne. In molte occasioni, infatti, non si può o non si vuole rinunciare all’eleganza rappresentata da una scarpa col tacco. In questo caso, però, sorge spesso il dubbio se sia consentito dal nostro Codice della Strada guidare l’auto con i tacchi alti o meno. La risposta si trova negli articoli 140 e 141 e lascia molta discrezionalità agli automobilisti.

L’articolo 140 recita al primo comma: “Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale“, mentre l’articolo 141 comma 2 dispone in maniera specifica che: “Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza”.

Dal combinato dei due articoli, quindi, si evince chiaramente come il nostro Codice della Strada non imponga alcun obbligo per quanto riguarda la tipologia di calzature da indossare quando ci si trova alla guida di una autovettura. Il legislatore è stato in questo caso più generico obbligato l’automobilista ad un comportamento sicuro e prudente al volante così da poter effettuare tutte le manovre in condizioni di assoluta sicurezza.

La alternativa a portata di mano

Il dubbio che attanaglia le donne che vogliono guidare l’auto con i tacchi alti è lo stesso che si pongono anche i guidatori di sesso maschile nel periodo estivo. Quando le temperature diventano elevate, infatti, mettersi al volante con le scarpe chiuse può diventare una sofferenza, specie dopo una giornata trascorsa al mare. In molti casi si opta per la guida con le infradito o a piedi nudi ed anche in questa occasione in molti si chiedono se sia legale tutto ciò.

Anche in questo caso, così come visto in precedenza, non è vietato dal nostro Codice della Strada guidare una autovettura o un motociclo utilizzando ciabatte o infradito o addirittura a piedi scalzi. Sia in questo caso, come in quello delle donne alla guida dell’auto coi tacchi alti il suggerimento è quello di non correre rischi ed adottare calzature adeguate. Per le donne può essere utile tenere in auto un paio di ballerine da utilizzare solo alla guida.

La scelta di guidare il proprio veicolo indossando scarpe chiuse non è legata solo ad un fattore di sicurezza, ma anche per prevenire eventuali conseguenze in caso di incidente. Nonostante il nostro Codice della Strada non preveda alcun obbligo, qualora si sia coinvolti in un sinistro stradale e venga rilevato che si era alla guida coi tacchi alti e non con calzature adeguate le compagnie assicurative potrebbero usare questo pretesto per negare il rimborso del danno.