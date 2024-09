Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Fonte: 123RF Guida all'acquisto dei subwoofer e altoparlanti per auto

Per molti automobilisti è indispensabile avere un impianto stereo top. La tecnologia oggi consente di ascoltare musica in auto con Bluetooth, USB o AUX. Vi basta collegare lo smartphone e avere un app come Spotify o Deezer per affrontare al meglio il vostro percorso. Sul mercato vi sono numerosi articoli che permettono di riprodurre il suono alla massima qualità. Vi consiglieremo i migliori altoparlanti e subwoofer in circolazione, spiegandovi prima le differenze tra i prodotti che usiamo in auto e quelli acquistabili per la casa. I subwoofer sono utilizzati per la parte più bassa dello spettro audio e sono l’ideale per i suoni dei bassi. Gli altoparlanti, invece, garantiscono un sound perfetto ad ogni frequenza, in particolare a quelle alte.

Subwoofer attivo e passivo, le principali differenze

Prima di lanciarvi nell’acquisto del subwoofer in offerta che troverete sul mercato dovrete accertarvi di conoscere una sostanziale differenza:

La composizione della struttura varia tra le due diverse tipologie, con quello attivo che è equipaggiato di un amplificatore interno, mentre il subwoofer passivo intercetta l’alimentazione da un amplificatore esterno;

varia tra le due diverse tipologie, con quello attivo che è equipaggiato di un amplificatore interno, mentre il subwoofer passivo intercetta l’alimentazione da un amplificatore esterno; Il subwoofer attivo è un prodotto già completo. Il passivo, invece, ha bisogno di un amplificatore, garantendo una personalizzazione totale in termini di potenza e versatilità ;

; Il costo del subwoofer passivo può essere, decisamente, più basso di quello attivo.

I subwoofer e altoparlanti n.1 per auto

Per avere un buon impianto audio non è necessario aggiungere tante casse che, al contrario, possono determinare un abbassamento della qualità, finendo per danneggiare il sistema. Prima di selezionare un nuovo impianto, vi raccomandiamo di controllare le dimensioni della casse già esistenti, tenendo a mente le forme degli altoparlanti per auto.

JVC CS-J420X, gli altoparlanti migliori su Amazon

Gli altoparlanti JVC CS-J420X sono tra i più gettonati su Amazon e il motivo è legato alla qualità del suono che fuoriesce da questa tipologia di impianto. Si può raggiungere un picco di 210 W, grazie alla combinazione di woofer a cono di mica da 10 cm, surround ibrido, tweeter al neodimio e woofer in ferrite.

Di seguito le varianti da 10 e da 13 cm.

Pioneer TS-G1010F, il subwoofer più conveniente

Gli altoparlanti subwoofer Pioneer vantano un doppio cono che arriva ad una potenza di 190 W. Per tutti coloro che vogliono ascoltare musica in auto, risparmiando qualche euro rispetto ai prodotti più cari sul mercato rappresenta una soluzione ideale.

Kenwood KSC-SW11, il mini subwoofer amplificato

Eguaglia i 150 Watt senza distorsioni con dimensioni microscopiche (28x19x7 cm). Può essere posto, facilmente, sotto il sedile dell’auto. Ha una funzione di ingresso per rilevare il segnale musicale del cablaggio degli altoparlanti nell’auto.

Subwoofer Alpine SWE-815, dimensioni ridotte e bassi esplosivi

Se è la massima qualità dei bassi quella che cercate vi proponiamo le casse Alpine SWE-815. Presentano un subwoofer da 20cm di tipo SWE e un amplificatore incorporato da 150W. Il picco di potenza massima è di 300 W.

Altoparlanti ovali Rockford Fosgate T1572

Gli altoparlanti ovali Rockford Fosgate T1572 vantano un tweeter a cupola in alluminio con sospensione in poliuretano e una potenza rispettabilissima di 140 Watt.

Il montaggio subwoofer e altoparlanti per auto

Dopo aver deciso di cambiare le casse dell’auto dovrete fare i seguenti step:

Scegliete delle casse adatte al vostro veicolo;

Scollegate la batteria dell’auto;

Trovate le istruzioni del prodotto e seguitele alla lettera;

Togliete tutti i pannelli e le mascherine;

Rimuovete le casse di serie con estrema cura;

Collegate le nuove casse all’impianto elettrico dell’auto;

Provate l’impianto audio prima di saldarlo all’interno della portiera o del cruscotto.

Il montaggio del subwoofer, invece, segue i seguenti passaggi:

Acquistate un kit di cablaggio per amplificatori;

Non collegate il cavo alla batteria e all’amplificatore se non avete fatto passare il cavo di alimentazione dalla batteria fino all’amplificatore;

Cercate una messa a terra di metallo vicino all’amplificatore;

Estraete l’autoradio dal suo alloggiamento;

Prendete il cavo remote del tuo kit e collegatelo al cavo bianco e blu, facendolo passare lungo il cruscotto e poi attraverso la portiera;

Collegate il cavo RCA bianco e rosso al retro della stessa, dove è presente la scritta “Subwoofer Output”;

Fate arrivare tutti i cavi all’amplificatore e utilizzate i cavi delle casse per collegare il subwoofer all’amplificatore;

L’impedenza del subwoofer combacerà con quella dell’amplificatore;

Inserite un fusibile sul cavo da 12V nel cofano, a non più di 50 cm dalla batteria;

Collegate il cavo di alimentazione alla batteria e all’amplificatore;

Alla fine collegate il cavo alla batteria.