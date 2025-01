Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Gruppo Piaggio Nasce una nuova serie speciale: Vespa 946 Snake

Vespa 946 Snake è la nuova edizione limitata dello storico modello di Vespa, creata per celebrare l’anno del Serpente nel calendario lunare. Questo modello esclusivo incarna l’essenza dell’inverno, con un design ispirato ai paesaggi ghiacciati e alla bellezza eterea della stagione. In realtà la piccola leggenda di Pontedera è buona per tutte le stagioni.

Un’eleganza glaciale

La livrea azzurra iridescente con sfumature sui toni del ghiaccio richiama la purezza e la forza di un paesaggio innevato, creando un’immagine di eleganza glaciale. L’ispirazione del serpente si manifesta nelle manopole e nella sella, modellate per richiamare la morbida texture della pelle dell’animale. Il tocco finale è dato dal biscione cromato, presente sul tappo del serbatoio e sul parafango, che completa un’opera di stile che unisce forza, grazia e originalità.

Disponibile in soli 888 pezzi numerati, Vespa 946 Snake è destinata a diventare un pezzo da collezione. Si inserisce nella Lunar Collection, una serie di modelli in edizione limitata che rendono omaggio al calendario lunare. Il 2025 è l’anno del Serpente, una creatura imperiale ed enigmatica che invita a superare i propri limiti, a vivere con audacia e a viaggiare oltre i confini. Vespa 946 Snake nasce proprio come massima espressione di questa filosofia, grazie alla sua capacità di adattarsi agli ambienti e di trasportare chiunque dappertutto.

Accessori coordinati

Per completare l’esperienza Vespa 946 Snake, sono disponibili una serie di accessori progettati con la massima attenzione al design e alla funzionalità, in sintonia con lo stile della collezione. Il casco, con interni removibili e visiera fumé, presenta una cura artigianale per i dettagli. Il suo colore, un azzurro iridescente con un serpente cromato in 3D, rispecchia la finitura dello scooter.

Inoltre Vespa Snake Capsule, presentata in anteprima a ottobre, è stata ampliata con due nuovi capi chiave:

il puffer coat , in total white e floor-length, avvolge il corpo in un abbraccio morbido e caldo. I dettagli del profilo del serpente tono su tono richiamano il tema centrale della collezione.

, in total white e floor-length, avvolge il corpo in un abbraccio morbido e caldo. I dettagli del profilo del serpente tono su tono richiamano il tema centrale della collezione. Il bomber jacket, invece, rompe il silenzio con la sua lucentezza iridescente, evocando le sfumature ghiacciate del paesaggio invernale. Il contrasto tra il tessuto lucido e i ricami con grafiche di collezione conferisce al capo un’estetica forte e contemporanea.

Un viaggio nel mondo del lifestyle

Vespa rafforza la sua presenza nel mondo del lifestyle con un progetto retail su scala globale. Nel primo trimestre del 2025, una serie di pop-up store apriranno in prestigiose location selezionate, dove Vespa 946 Snake sarà esposta insieme alla Vespa Snake Capsule e agli accessori in edizione limitata.

Il viaggio dei pop-up di Vespa nel mondo toccherà luoghi simbolo del lifestyle, come:

Roma, Rinascente Tritone;

Parigi, Galeries Lafayette Champs-Elysées;

Milano, La Rinascente;

Vienna, Steffl;

Pechino, Galeries Lafayette;

Istanbul, Vakko;

Bangkok, Emquartier;

Singapore, Paragon;

Hanoi, Trang Tien;

Giacarta, Plaza Indonesia.

Vespa: un’icona globale

Nata nel 1946, Vespa ha attraversato 78 anni di storia, con oltre 19 milioni di esemplari diffusi in tutto il mondo. Oggi è un riferimento globale di stile, eleganza e tecnologia, un brand amato in ogni angolo di pianeta. Con quasi due milioni di mezzi prodotti nell’ultimo decennio, Vespa sta vivendo uno dei periodi più felici della sua storia. Vespa 946 Snake è un’ulteriore conferma del successo di questo modello inconfondibile, capace di rinnovarsi continuamente pur rimanendo fedele alla sua essenza.