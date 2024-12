Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Fonte: ANSA Ferrari, lavoratori riceveranno un bonus di Natale clamoroso

Lavorare in Ferrari vuole dire dare il massimo ogni giorno, ma le soddisfazioni che arrivano sul conto in banca sono altrettanto importanti. Nel campionato 2024 la Scuderia modenese è tornata protagonista in F1, riuscendo a battagliare sino all’ultima tappa di Abu Dhabi contro la McLaren. Un testa a testa dal sapore nostalgico che ha visto vincitori il duo Norris – Piastri per la felicità di Andrea Stella e di tutti gli elementi del team di Woking.

La Ferrari si è proiettata con i migliori propositi alla stagione 2025, grazie anche all’acquisto di Lewis Hamilton. L’anglocaraibico sostituirà Carlos Sainz. Quest’ultimo, in un quadriennio ricco di alti e bassi, ha contribuito alla crescita della squadra ma non avrebbe potuto vincere la sfida sul mercato con un 7 volte iridato. Il Presidente del Cavallino, John Elkann, ha voluto fortemente l’alfiere della Mercedes per tornare sul tetto del mondo. Hamilton sembra aver firmato al momento più opportuno e si ricongiungerà con il suo mentore Frederic Vasseur. Il team principal della Ferrari ha anticipato che l’erede della SF24 sarà una vettura completamente nuova e le ambizioni sono alte.

Ferrari, futuro luminoso

I fatturati della Casa modenese stanno volando e i risultati ottenuti nel Motorsport lasciano presagire un 2025 ad altissimi livelli. La maturità acquista da Charles Leclerc e l’esperienza di Lewis Hamilton faranno la differenza nelle battaglie con la coppia di piloti della McLaren, senza dimenticare Verstappen e Lawson in Red Bull Racing e Russell e il nostro Antonelli in Mercedes.

La Rossa ha chiuso la scorsa annata a soli 14 punti dalla vetta occupata dal team papaya. Sono venuti a mancare dei risultati di spessore nella parte centrale del campionato per beffare la concorrenza. Nell’era ibrida della Formula 1 la Scuderia italiana non era mai stata in lotta per un riconoscimento iridato sino all’ultimo round. Il team principal Frederic Vasseur ha fatto uno straordinario lavoro, promuovendo le persone giuste a Maranello e dando fiducia a tanti giovani.

Il super premio ai dipendenti Ferrari

La Casa emiliana ha reso molto contenti i suoi dipendenti, garantendo un bonus di 14mila euro a ognuno di loro. Come riportato sul sito Autoracer.it, l’importo record è strettamente connesso al piazzamento della Scuderia di Maranello al secondo posto nella classifica mondiale del campionato di Formula 1 2024. La Rossa non celebra una vittoria dal 2008, ma i podi e le vittorie in pista hanno garantito un dividendo decisamente alto tra i lavoratori.

Il circus della Formula 1 divide gli introiti sulla base del piazzamento nella graduatoria costruttori. La Ferrari è arrivata negli scarichi della McLaren, che ha ottenuto un successo che mancava dal 1998, ma è riuscita a battere la Red Bull Racing. Lo scorso anno la Rossa aveva chiuso al terzo posto alle spalle del drink team e della Mercedes. Le performance di Sainz e Leclerc hanno garantito i trionfi in Australia, Monaco, Italia, Messico e Stati Uniti, regalando un bonus maggiore con un premio piuttosto elevato per tutti i lavoratori. Un motivo in più per mandare la candidatura alla Ferrari e sperare di entrare in un ambito professionale soddisfacente.