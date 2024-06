Che sia tempo di una clamorosa svolta in Ferrari? La Casa del Cavallino Rampante avrebbe avviato i discorsi per entrare a far parte del campionato di Formula E

Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: 123RF Ferrari è sul punto di entrare nel campionato di Formula E

Il Cavallino Rampante si prepara a sfrecciare verso un futuro elettrizzante. Fra meno di tre settimane, il 21 giugno, inaugurerà l’e-building, il nuovo stabilimento dedicato allo sviluppo della prima auto alla spina di Ferrari, attesa entro il 2025. In totale, saranno investiti circa 500 milioni di euro, che porteranno alla creazione di 250 nuovi posti di lavoro. Ma la transizione guarda avanti. Infatti, stando alle indiscrezioni finora circolate, il marchio potrebbe entrare nel motorsport elettrico, con un possibile debutto in Formula E in programma.

Per la prima volta si parla di elettrico

Interpellato sull’argomento, Jeff Dodds, amministratore delegato della divisione, apre all’eventualità. “Potrebbe essere”, ha dichiarato in merito a un possibile contatto tra i vertici del campionato e il mito emiliano. Non si sbilancia troppo, tuttavia le dichiarazioni sembrano destinate a scatenare l’entusiasmo generale: “Ferrari ha annunciato un impianto di elettrificazione in Italia e parlato di una futura linea di produzione elettrica. Ed è la prima volta che parlano di elettrico, anziché di ibrido”. Comunque, in caso di approdo, Ferrari conferirebbe prestigio alla categoria: “Penso che, se la Ferrari fosse coinvolta, eleverebbe ancor di più il campionato di Formula E – aggiunge Dodds -. Non solo perché il marchio ha una forte riconoscibilità, ma anche perché porta con sé una fan base di tifosi davvero grande”.

Qualora l’operazione andasse in porto, sarebbe una mossa epocale, conveniente da ambo le parti. Da un lato, gli organizzatori della competizione aggiungerebbero un nome illustre, capace di catalizzare milioni di attenzione a ogni Gran Premio di Formula 1 in tutto il mondo. Dal punto di vista di Ferrari, significherebbe consolidare la propria immagine di azienda attenta alle esigenze ambientali. E il bagaglio di esperienze maturato sarebbe poi trasferibile nelle BEV messe in vendita.

Focus odierno sulla F.1 e sull’endurance, con possibili sorprese

Soprattutto oggi, con il cambio di paradigmi, fa comodo disporre di un laboratorio di prova nel full electric. Spronati dal fascino della competizione, davanti allo sguardo attento degli appassionati, vi sarà modo di sviluppare tecnologie e maturare know-how. Al momento, i portavoce di Maranello preferiscono porre l’argomento in secondo piano. Semmai l’obiettivo è di rincuorare i fan storici, circa le ambizioni della Casa nella classe regina del motorsport: “Il focus odierno è sulla F.1 e sull’endurance. Di recente, abbiamo annunciato che partirà una nuova sfida nella vela che amplierà la nostra anima racing”. Le ambizioni di gloria in Formula E sarebbe scontate. Mai Ferrari si è limitata a partecipare: il trionfo alla 24 Ore di Le Mans lo scorso anno, al primo tentativo, sta lìa dimostrarlo.

Rispetto all’e-building, dei commenti ne aveva già rilasciati qualche settimana fa il capo di Ferrari, Benedetto Vigna: “Per me, l’e-building rappresenta tre cose: la possibilità di creare componenti strategici come batterie, assi e l’intera auto. La seconda è la possibilità di costruire tutte le auto, non solo le elettriche, ma anche quelle ibride, con tecnologie più sostenibili. Terzo, dimostra che crediamo nel futuro, nella necessità di nuove tecnologie e dobbiamo essere pronti per quello”. Oltre che di rosso, il futuro dell’azienda si tinge, insomma, pure di verde, come i motori montati sui prossimi bolidi.