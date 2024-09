Superbike, Petrucci da dieci e lode a Cremona: le pagelle

Fonte: Getty Images Danilo Petrucci

Si è concluso il primo storico Round di WorldSBK al Cremona Circuit. La prima gara di un campionato mondiale organizzata nell’impianto dedicato ad Angelo Bergamonti ha portato lo spettacolo della Superbike per la seconda volta in stagione in Italia e i protagonisti si sono dati battaglia in un contesto nuovo che si è dimostrato all’altezza delle aspettative e della massima serie per moto derivate dalla produzione. Un appuntamento che, con la tripletta di Danilo Petrucci, ha ulteriormente rimescolato le carte di questa stagione avvincente e combattuta. Vediamo come si sono comportati i maggiori interpreti nelle prime storiche pagelle dell’Italian Round di Cremona.

I top 3

Danilo Petrucci 10 e lode – in un solo weekend ha vinto tutto quello che c’era da vincere e lo ha fatto sulla pista di casa. Merito di una forma quasi completamente recuperata e del tempo che Danilo si è dato per arrivare ai massimi livelli di una categoria ripresa in mano solo lo sorso anno. Tre come le vittorie, il segno con le mani fatto dal ternano al taglio del traguardo di Gara2, che con soddisfazione ha dominato senza problemi. Decolla anche in classifica e si avvicina pesantemente alla quarta posizione di Alex Lowes.

Nicolò Bulega: 9 – per essere una stagione da debuttante, Bulega si conferma l’uomo giusto per contrastare la forze del binomio Razgatlioğlu-BMW che, assente per infortunio, ha dato ampio spazio agli inseguitori, tra cui il pilota emiliano. Secondo in Gara1 e terzo la domenica, ha ceduto il passo solo ad un inarrivabile Petrucci e al compagno Bautista, che con molti acciacchi è stato coprotagonista della doppietta del team Ducati Aruba.it. Meglio di così si muore e i punti recuperati al turco sono tantissimi. A meno tredici dalla vetta, ad Aragon si comincerà a raccontare un altro campionato.

L’eroe di giornata:

Alvaro Bautista: 8 – con tutto il patimento e il dolore sopportato nei giorni scorsi per l’infortunio subito nella tappa precedente, la vecchia volpe è venuta fuori e nelle due manche ha conquistato due podi meravigliosi, ottenuti stringendo i denti e il manubrio della sua Ducati Panigale V4. Con l’assenza di Razgatlioğlu, è riuscito a capitalizzare il più possibile e dopo il terzo posto del sabato, la seconda posizione di Gara2 davanti a Bulega, mette l’accento su quanto d’importante sia riuscito a fare in condizioni fisiche tutt’altro che buone. Molto forte mentalmente nel momento più difficile, il suo è un weekend eroico.

I flop 3

Michael van der Mark: 5 – aveva il compito di tenere alto il livello del team in assenza di Razgatlioğlu e non gli è riuscito. Lontano dalle piste che conosce, l’olandese è sceso sotto il grado mostrato in Francia, dove aveva vinto in un tripudio di fiducia e motivazione per tutta la squadra. Il doppio settimo posto è una magra consolazione e per BMW, il rientro di Toprak è la salvezza.

Andrea Locatelli: 4,5 – mai incisivo in questo weekend casalingo, il bergamasco non è andato oltre la settima posizione della Superpole race e nonostante la sua sia la miglior Yamaha, non è mai stato un pericolo per le posizioni di rilievo. Con Razgatlioğlu e qualche attenzione in più da parte degli avversari, sarebbe arrivato ancora più indietro e pertanto il suo weekend non è sufficiente. In queste occasioni deve emergere il fattore campo, ma non si è visto.

Andrea Iannone: 4,5 – un altro round al di sotto delle attese per Iannone ch ha mostrato grande talento, ma ha avuto anche molta sfortuna. Caduto nella curva più critica del tracciato di Cremona durante Gara1, nella seconda manche ha mollato gradualmente, lasciandosi sfilare da piloti più lenti fino a ritirarsi dopo poco. Quello che sembrava un problema fisico è poi risultato la perdita di una pedana dopo un contatto con Locatelli. Ma vedendo la posizione del connazionale della Yamaha, c’è da pensare che se fosse stato più avanti, avrebbe evitato anche questo disguido.