123RF L'auto di un gruppo di turisti è rimasta bloccata su una scalinata di Siena

Il GPS può fare brutti scherzi e scegliere di seguire “ciecamente” il navigatore può portare a dover affrontare situazioni molto difficili, soprattutto se si sta viaggiando in luoghi di cui non si conoscono tutti i dettagli. Il nuovo caso riportato da Ansa, però, è davvero incredibile. Un gruppo di turisti brasiliani, infatti, è rimasto bloccato nelle strade del centro storico di Siena. Il motivo è ancora da chiarire ma è confermato che il gruppo stava seguendo le indicazioni fornite da un navigatore che, probabilmente a causa di una mappa non aggiornata, ha portato l’auto in una strada che non poteva percorrere. Ecco cosa è successo.

Un caso incredibile

Di recente vi abbiamo parlato del curioso caso di un uomo rimasto bloccato sulla scalinata di Trinità dei Monti di Roma. Quanto accaduto nei giorni scorsi a Siena, però, è ancora più incredibile. Il gruppo di turisti, infatti, seguendo le indicazioni fornite dal proprio navigatore di bordo è rimasto bloccato su una scalinata del centro storico della città toscana. È stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per risolvere la situazione, mettere in sicurezza il veicolo e ripristinare il passaggio. Il conducente era riuscito a bloccare il veicolo, premendo sul freno ed evitando i possibili danni che una rapida discesa lungo la scalinata avrebbe potuto causare all’auto e alle persone a bordo (in totale tre). Fortunatamente, quindi, non ci sono stati danni e la situazione è stata risolta, anche grazie all’intervento della Polizia Municipale che ha prontamente chiuso il transito delle strade limitrofe.

Cosa è successo

Al momento, le informazioni sul caso sono molto limitate ma è possibile ipotizzare cosa sia accaduto. Il gruppo di turisti, infatti, stava attraversando il centro storico di Siena con la propria auto (probabilmente presa a noleggio) e si sono affidati totalmente al navigatore per raggiungere quella che era la meta stabilita, con la necessità di attraversare strade strette e anche aree a traffico limitato. Di conseguenza, il percorso da seguire potrebbe essere stato non del tutto lineare. Tra una curva e l’altra, il navigatore, a causa di una mappa non aggiornata, oppure una semplice svista del conducente, che potrebbe non aver visto un segnale stradale, ha portato il veicolo in una strada senza una via di uscita, a causa della presenza di una scalinata. Per evitare ulteriori casi di questo tipo, il Comune toscano potrebbe modificare la segnaletica in modo da assicurare una circolazione corretta dei veicoli.