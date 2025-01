Quali sono state le auto usate più vendute in Italia nel corso del 2024: ecco svelata la classifica delle vetture di seconda mano preferiti dagli italiani

Fonte: iStock Auto usate in vendita.

Una ricerca condotta da Autohero, tra i principali rivenditori di auto usate in Europa, ha permesso di avere una panoramica sulle ultime tendenze del mercato svelando quali i modelli di seconda mano più venduti in Italia nel 2024.

Grazie all’analisi è stato possibile conoscere anche le preferenze degli italiani: i SUV, per esempio, restano la tipologia di auto più popolare, seguiti dalle city car e dalle berline. Sono tanti i clienti che si affidano al mercato dell’usato quando si tratta di cambiare la propria vettura: i motivi sono più disparati, a cominciare però dall’opportunità di spendere qualcosa in meno rispetto a un’auto nuova.

Le auto usate più vendute nel 2024 in Italia: la classifica

Al quinto posto nella classifica delle auto usate più vendute in Italia nel 2024 troviamo la 500X: questo modello, secondo la ricerca condotta da parte di Autohero, ha fatto registrare il 2,3% delle vendite.

Delle prime cinque posizioni della graduatoria, ben quattro modelli appartengono a Stellantis: davanti alla 500 X troviamo la “sorellina” la Fiat 500 con il 2,4% delle vendite.

Sono due, invece, i modelli che hanno ottenuto la seconda posizione, entrambi con il 2,6% di vendite: si tratta della Mercedes-Benz Classe A e della Jeep Renegade. L’auto usata più venduta in Italia nel 2024, però, è stata la Fiat Panda che si conferma il modello più popolare su Autohero con il 3,4% delle vendite.

Fiat Panda Mercedes-Benz Classe A Jeep Renegade Fiat 500 Fiat 500X

I marchi più venduti: al comando troviamo Fiat

Per quanto riguarda i marchi, Fiat mantiene ancora la testa della classifica con il 12% delle vendite totali su Autohero: un risultato in linea con il 13,3% registrato alla fine del 2023 da parte della Casa del Lingotto.

In rimonta le Case automobilistiche tedesche: seconda posizione per Volkswagen (7,7%) davanti a Mercedes-Benz (6,6%) e BMW (6,3%). A chiudere la top five troviamo Renault (6,2%) che però retrocede di tre posizioni rispetto al secondo posto che aveva ottenuto l’anno precedente.

I modelli ibridi più popolari e i colori preferiti dagli italiani

Se i modelli presenti all’interno del listino Fiat dominano la classifica generale delle auto usate più vendute in Italia, se si restringe il campo alle sole vetture ibride in testa troviamo Toyota.

Autohero ha registrato un forte aumento della domanda di auto ibride nel 2024 e in testa alla graduatoria troviamo due vetture di Toyota: CH-R con il 10,2% delle vendite e Yaris con il 10,1%. Anche tra le ibride, comunque, la Panda è riuscita a difendersi con il 4,8% di vendite che le vale il terzo posto della speciale classifica.

In base alla ricerca condotta da Autohero, sono emersi anche i colori di auto preferiti dagli italiani: il più popolare è il grigio che da solo ha fatto totalizzare il 28% delle vendite; seconda posizione per il bianco (25,8%) e terza per il nero (17,5%).

Come anticipato, la tipologia di auto più apprezzata dagli italiani è quella dei SUV con il 42,9% delle vendite: seguono le city car con il 29,6% e le berline con il 15,8%. Svolta epocale, infine, per quanto riguarda il cambio: in barba alla tradizione, le auto usate con il cambio automatico hanno superato quelle con il cambio manuale, facendo registrare il 58,1% delle vendite contro il 41,9%.