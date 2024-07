Le auto volanti diventeranno a breve realtà negli USA: in Minnesota è stata approvata una legge che definisce le regole per poter immatricolare auto di questo tipo

Fonte: Ufficio Stampa Xpeng Il Minnesota approva una legge per le auto volanti

Le auto volanti non saranno un’esclusiva dei film di fantascienza. Nel corso del prossimo futuro, infatti, veicoli in grado di muoversi sia su strada che in aria potrebbero diventare un’alternativa per i trasporti, proiettando l’intero settore in un futuro che, fino a qualche anno fa, sembrava lontanissimo e che, invece, potrebbe essere dietro l’angolo. Naturalmente, per consentire la circolazioni di auto volanti è necessario una regolamentazione precisa e chiara che dovrà tenere conto delle caratteristiche di questi veicoli, andando a limitarne il funzionamento con norme definite, esattamente come avviene per i veicoli terrestri. Un’anteprima di questa regolamentazione arriva dagli USA dove il tema delle auto volanti è sempre attuale ed interessa anche a Elon Musk.

In Minnesota puntano alle auto volanti

Lo Stato del Minnesota compie il primo passo per la regolamentazione delle auto volanti, con l’approvazione della nuova legge “Jetson”. A partire dal prossimo 1° agosto, infatti, entrerà in vigore una nuova normativa che regolerà la circolazione delle auto volanti. In particolare, come chiarito dal documento diffuso da KMSP-TV, nel Minnesota sarà possibile l’omologazione di veicoli in grado di funzionare sia come aerei che come veicoli a motore terrestre. Questi veicoli avranno un unico codice identificativo (una targa) posizionato nella parte posteriore, senza dover modificare il codice ogni volta che avviene il passaggio da una modalità di funzionamento all’altra. Le auto volanti dovranno essere trattate come qualsiasi altro veicolo terrestre quando utilizzate su strada. Quando si alzeranno in volo, invece, dovranno rispettare le norme della Federal Aviation Administration americana che regola il trasporto aereo negli Stati Uniti.

Un primo passo importante

L’approvazione del nuovo regolamento da parte del Minnesota rappresenta un ulteriore passo in avanti nel programma che potrebbe portare a una rapida diffusione di auto volanti. Tale diffusione richiede, necessariamente, una rigida regolamentazione, soprattutto per quanto riguarda la modalità di funzionamento aerea. La norma approvata nel Minnesota, che potrebbe presto essere adottata anche da altri Stati americani, con caratteristiche analoghe, punta a semplificare l’omologazione di questo tipo di veicoli e il passaggio da una modalità di funzionamento a un’altra. Per la diffusione delle auto volanti, in ogni caso, servirà un quadro normativo ancora più ampio che sia in grado di regolare la circolazione di questo tipo di veicoli.

Un business in forte crescita

Le auto volanti potrebbero diventare un business in forte crescita nel corso dei prossimi anni. Diverse aziende del settore automotive, già da tempo guardano con interesse alla possibilità di realizzare auto in grado di passare da una modalità di funzionamento “tradizionale”, con circolazione su strada, a una modalità di funzionamento “aerea”, ad esempio con un decollo verticale simile a quello di un elicottero. Di recente, ad esempio, Suzuki si è detta pronta a produrre auto volanti. Con un quadro normativo sempre più definito, è solo questione di tempo prima che il settore si sviluppi rapidamente. Secondo stime di Porsche pubblicate lo scorso anno, i veicoli con mobilità verticale potrebbero dar vita a un giro d’affari di circa 27 miliardi di euro all’anno entro il 2035. Il futuro del mondo dei trasporti potrebbe passare anche per le auto volanti.