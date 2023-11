Ferrari registra un nuovo trimestre da record e rivede verso l'alto gli obiettivi per il 2023 sia per i ricavi che per quanto riguarda l'utile netto atteso

Fonte: Ufficio Stampa Ferrari Terzo trimestre da record per Ferrari che rivede gli obiettivi del 2023

Ferrari continua a registrare record, almeno dal punto di vista finanziario. Per la Casa di Maranello, infatti, il trimestre concluso lo scorso settembre ha fatto segnare una sostanziale crescita dei ricavi e dell’utile netto.

Il terzo trimestre dell’anno va agli archivi con la conferma che il programma di crescita dell’azienda italiana continua. Questi risultati, inoltre, hanno spinto Ferrari a rivedere verso l’alto i target per il 2023, fissando obiettivi più ambiziosi a seguito di una nuova trimestrale con numeri superiori alle attese.

Un trimestre da record

Il terzo trimestre del 2023, terminato lo scorso settembre, è stato un periodo di record per Ferrari. La Casa italiana, infatti, continua a registrare consegne in crescita, con effettivi positivi su tutti i principali indicati finanziari. In particolare, nel trimestre, l’azienda ha consegnato 3.459 unità in tutto il mondo, migliorando del +9% i risultati del terzo trimestre dello scorso anno.

Nello stesso periodo di tempo, i ricavi sono aumentati del +23,5%, raggiungendo un totale di 1,544 miliardi di euro. Da segnalare anche una crescita del +37% dell’Ebitida che ha raggiunto un totale di 595 milioni. Cresce anche il margine che raggiunge il 27,4%.

La crescita registrata da Ferrari nel corso del terzo trimestre dell’anno è evidente dal dato sull’utile netto. L’azienda ha totalizzato un utile netto di 332 milioni di euro andando a migliorare il risultato ottenuto nello stesso periodo dello scorso anno del +46%.

Gli ottimi dati raccolti nel corso del terzo trimestre dell’anno seguono un primo semestre del 2023 da record per Ferrari che, quindi, continua il suo periodo d’oro. Il quarto trimestre dovrebbe portare nuovi risultati positivi tanto che la Casa ha rivisto verso l’alto i suoi obiettivi.

Obiettivi più ambiziosi per il 2023

Il terzo trimestre da record ha spinto la dirigenza Ferrari a rivedere i target per il 2023. Gli obiettivi fissati a inizio anno, infatti, devono essere aggiornati dopo tre trimestrali da record per la Casa italiana che, quindi, si prepara a chiudere l’anno con risultati ben superiori alle attese dei mesi scorsi.

In particolare, la nuova guidance per l’anno in corso prevede ricavi di 5,9 miliardi di euro con un Ebitda pari o superiore a 2,25 miliardi di euro. Il margine operativo dovrebbe attestarsi intorno al 26,5%. La Casa prevede, inoltre, di raggiungere un utile per azione di 6,55 euro (superiore rispetto alla stima precedente di 6,25-6,4 euro) con un flusso di cassa superiore a 900 milioni.

A garantire il futuro prossimo di Ferrari c’è una costante crescita degli ordini. Come sottolineato da Benedetto Vigna, CEO di Ferrari, il portafoglio ordini “rimane ai massimi livelli e si estende a tutto il 2025, grazie alla forte domanda in tutte le aree geografiche“. La crescita di Ferrari è, quindi, uniforme e coinvolge, in modo più o meno marcato, tutti i mercati.

Nonostante l’aumento della produzione, con l’azienda che supera oramai le 10.000 unità prodotte l’anno, la lista d’attesa per i modelli prodotti a Maranello si allunga ancora spingendo l’azienda a valutare nuove opzioni per espandere ulteriormente la gamma. Tra i progetti in via di sviluppo c’è anche la nuova Ferrari F250, nuova hypercar destinata a diventare un nuovo simbolo per Maranello.