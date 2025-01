Il nuovo Codice della Strada fa sentire i suoi effetti: a Belluno, un giovane automobilisti si è visto sospesa la patente per non aver allacciato la cintura

Si apre con un cambio di marcia il 2025 sulle strade italiane: arrivano nuove regole più severe che promettono di rivoluzionare il nostro modo di guidare. Una dimostrazione pratica? A Belluno, un giovane automobilista è stato fermato perché non aveva la cintura allacciata. Puntuale, e inflessibile, la sanzione. Avendo meno di 20 punti sulla patente, il ragazzo, dovrà ora affrontare una sospensione temporanea: la pausa forzata di sette giorni gli sarà forse di insegnamento…

Puntuale la sanzione

“Continua anche nel 2025 l’impegno della Polizia Locale di Belluno per garantire una maggiore sicurezza sulle strade anche alla luce delle nuove leggi entrate in vigore a partire dallo scorso 14 dicembre 2024 – spiega una nota del Comune -. Le modifiche alla normativa puntano a migliorare la sicurezza stradale e a ridurre il numero di incidenti ed è con questi obiettivi che gli agenti, in queste settimane, hanno presidiato il territorio”.

Alla sospensione si somma cinque punti in meno sulla patente e una multa di 80 euro, ridotta purché venga pagata entro cinque giorni. Il caso rappresenta un esempio dell’approccio più severo adottato dagli agenti, dopo le modifiche applicate al Codice della Strada. La Polizia Locale di Belluno è stata tra le prime a mettere in pratica le disposizioni. Durante una serie di controlli, gli agenti hanno rilevato non solo l’infrazione del giovane automobilista, ma anche un’altra violazione legata ai monopattini elettrici: il conducente è stato fermato dalle autorità mentre circolava sprovvisto di casco.

“Queste misure sono parte di un impegno più ampio per promuovere una cultura della sicurezza stradale e garantire il rispetto delle norme da parte di tutti gli utenti della strada“, ha dichiarato il comandante della Polizia Locale, Antonio Codemo. Il focus è quindi chiaro: ridurre il numero di incidenti, migliorare la consapevolezza dei rischi e incentivare condotte responsabili al volante e, più in generale, nella circolazione.

Gli effetti della riforma

La stretta normativa non ha colpito esclusivamente sugli automobilisti, ma anche altri settori. Ad esempio, i ristoratori hanno segnalato un calo nelle vendite di alcolici. Molte persone ricorrono a strumenti come la wine bag, così da portare a casa bottiglie di vino senza infrangere le regole. In forte diffusione, lo strumento consente ai clienti di godersi il pasto senza preoccuparsi delle conseguenze legali di un bicchiere di troppo. Allo stesso tempo, l’introduzione dell’alcolock (obbligatorio solo per i recidivi) dovrebbe rappresentare un passo avanti verso la guida più consapevole. Non sorprende poi che l’alcol test stia andando a ruba, tanto da andare esaurito in poco tempo nelle farmacie di Milano e generare lunghe liste d’attesa.

Seppur severe, le misure rappresentano un’occasione per trasformare le abitudini al volante e diffondere una cultura del rispetto. Il 2025 potrebbe così segnare l’inizio di un nuovo capitolo, dove la responsabilità individuale si unisce a interventi strutturali orientati a un futuro più sicuro per tutti. Un cambiamento che richiede impegno non solo da parte delle autorità, ma anche di ciascun cittadino. La collaborazione permetterà di ridurre drasticamente il numero di vittime della strada, un traguardo già perseguito da molti Paesi europei attraverso iniziative concrete.