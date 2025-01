A una donna di Treviso è stata tolta la patente per uso di cellulare alla guida, ma la notifica ufficiale della sospensione non è arrivata. Una situazione incresciosa

Una professionista di Treviso, madre di due figli, ha sperimentato direttamente le conseguenze delle norme del nuovo Codice della Strada. Sorpresa a utilizzare il cellulare mentre guidava, le è stata ritirata la patente il 2 gennaio. Tuttavia, al 20 gennaio, non aveva ancora ricevuto alcuna notifica ufficiale dalla Prefettura riguardo alla durata della sospensione. Questa situazione ha generato frustrazione e incertezza, poiché la professionista non sapeva quando avrebbe potuto riavere la patente e quindi tornare alla sua attività lavorativa.

Le problematiche burocratiche: un sistema in fase di aggiornamento

Il caso della professionista trevigiana non è isolato. La Prefettura ha ammesso di essere alle prese con una fase di ricalibratura dei sistemi informatici necessaria dopo le recenti modifiche introdotte dal Ministero. Questa transizione sta causando ritardi nella notifica delle sospensioni della patente, lasciando molti cittadini in una condizione di incertezza. La Prefettura ha assicurato che i tempi previsti dalla legge saranno rispettati, ma nel frattempo, i conducenti si trovano a dover affrontare non solo la multa e il ritiro della patente, ma anche la vacuità del periodo necessario a riavere il permesso di guidare. Nonostante le rassicurazioni, tali disfunzioni burocratiche mettono a dura prova i cittadini, soprattutto quelli che necessitano della licenza di guida per lavoro.

L’uso del cellulare alla guida: una pratica non consentita

L’utilizzo del cellulare durante la guida è diventata una delle principali cause di incidenti stradali. Nonostante la crescente consapevolezza dei rischi, questa pratica continua ad essere diffusa, portando le autorità a inasprire le sanzioni. Le nuove normative prevedono non solo una multa salata, ma anche il ritiro immediato della patente, con un periodo di sospensione che può variare da due settimane a due mesi. Questa misura drastica mira a scoraggiare comportamenti pericolosi e a proteggere la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

Per chi trasgredisce alle regole è prevista una sanzione che parte da 250 euro e può arrivare fino a 1.000 euro. A questa ammenda bisogna aggiungere anche la sospensione automatica della patente per una settimana, nel caso in cui ci siano almeno 10 punti sulla patente. Chi ha meno di 10 punti, invece, dovrà scontare una sospensione di 15 giorni. Non è tutto: per i recidivi è prevista una sanzione aggiunta e si può arrivare a una multa con importo massimo di 1.400 euro. Il periodo di sospensione della patente, invece, può arrivare a 3 mesi e bisogna aggiungere una decurtazione dei punti della patente, da 8 a 10.

Come usare lo smartphone in auto

Non è possibile usare il cellulare quando si è al volante. Il Codice della Strada consente l’interazione con il dispositivo ma solo con soluzioni alternative all’utilizzo con una delle due mani. Per usare il telefono in auto evitando multe è necessario munirsi di sistemi adatti. È possibile, infatti, sfruttare apparecchi vivavoce oppure soluzioni auricolari oltre che i comandi vocali. In questo modo è possibile parlare al telefono, inviare messaggi e gestire varie funzioni del dispositivo (ricorrendo all’assistente vocale).

Per quanto riguarda gli auricolari, invece, è possibile utilizzarli a un solo orecchio. Un modo semplice per utilizzare lo smartphone in auto è sfruttare le piattaforme Android Auto e Apple CarPlay. Per le auto meno recenti, prive di un sistema di infotainment, c’è la possibilità di acquistare specifici dispositivi per utilizzare Android Auto. Ricorrendo a queste soluzioni tecnologiche, il conducente può interagire con il dispositivo senza togliere le mani dal volante e senza distogliere lo sguardo e l’attenzione dalla strada.