I Giochi Olimpici di Parigi 2024 aprono oggi i battenti con una cerimonia sulla Senna. Toyota fornirà le auto agli atleti e non solo, come partner ufficiale

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Toyota Toyota è partner ufficiale di Parigi 2024

I Giochi Olimpici di Parigi aprono i battenti questa sera, a partire dalle 19.30, con una cerimonia d’apertura offerta dall’organizzazione parigina che preannuncia di essere scoppiettante, energica e sorprendente. Un pizzico di novità, in effetti, ci sarà poiché non avverrà all’interno del perimetro di uno stadio ma lungo la Senna, uno scenario suggestivo in riva al fiume che potrebbe regalare momenti davvero magici e indimenticabili. Intanto, al fianco e al servizio di questa strabiliante kermesse di portata mondiale esordirà anche la Toyota Mirai, designata come auto ufficiale di Parigi 2024.

Toyota Mirai al fianco di Parigi 2024

Il Tour de France scattato da Firenze e appena concluso a Nizza, e non a Parigi per la concomitanza dell’imminente Olimpiade, ha avuto la sua auto di rappresentanza nella Skoda, mentre il Campionato Europeo di calcio disputato in Germania e vinto dalla nazionale spagnola aveva la cinese BYD come autovettura di riferimento. L’ultimo grande evento di questa calda e intensa estate sportiva, ovvero i Giochi Olimpici della capitale francese, conteranno sull’apporto della Toyota Mirai e non solo. Il colosso giapponese fornirà una flotta di oltre 2.650 veicoli elettrificati e 700 soluzioni di mobilità elettrica dell’ultimo miglio. Tra queste ci sono 250 Accessible People Mover (APM), riprogettati per Parigi 2024 e prodotti in Europa.

“La visual identity della flotta di auto di Parigi 2024 è stata creata utilizzando elementi grafici presi direttamente dal look dei Giochi (gradienti, strisce, punti, luoghi simbolo che ricordano la cultura francese e l’art de vivre). Questo crea una forte connessione visiva tra i Giochi e le attività dei Giochi dentro e fuori i campi da gioco. Abbiamo enfatizzato il dinamismo dei veicoli con un design elegante che comprende banner lucidi e marchi opachi. Infine, abbiamo scelto con cura i colori per ciascuna delle tecnologie, in linea con la nostra strategia multi-tecnologica. Abbiamo scelto il colore blu per i veicoli a idrogeno a celle a combustibile (il blu rappresenta il colore dell’acqua, l’unico gas emesso dallo scarico del veicolo), il verde per i veicoli elettrici a batteria (il verde rappresenta la natura, a significare le zero emissioni allo scarico dei BEV), mentre il viola è stato scelto per i veicoli ibridi e ibridi plug-in, come terzo colore dei siti della competizione di Parigi 2024″, ha detto Jaime Noriega, Direttore Tecnico Divisione Styling Toyota Motor Europe.

La mobilità di Toyota a Parigi 2024

Oltre alla fornitura dei veicoli della flotta ufficiale di Parigi 2024, lo staff del Comitato Organizzatore ha già potuto sperimentare il servizio di car sharing KINTO Share di Toyota a cominciare da settembre 2023. Questo servizio di mobilità flessibile ha aiutato le esigenze professionali durante la fase di preparazione, soprattutto quando si dovevano recare nelle sedi degli eventi più distanti e non facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici. La flotta di KINTO Share è un esempio di inclusività e accessibilità. Gli alti tassi di utilizzo e il feedback positivo dei dipendenti di Parigi 2024 evidenziano già l’efficacia e il valore del servizio KINTO Share per il Comitato Organizzatore.

Toyota ha anche consegnato le prime unità di C+Walk S allo staff di Parigi 2024 con disabilità, consentendo loro di muoversi liberamente all’interno dell’edificio Pulse. Quello è stato un primo assaggio delle 700 unità che Toyota sta consegnando ad atleti, staff e spettatori per supportare la Mobilità per tutti quanti durante i Giochi.