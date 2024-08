Laureato in Giurisprudenza, è giornalista pubblicista che da sempre ama le auto. Ha sempre avuto la passione per il giornalismo automobilistico scrivendo sia di prodotto che di motorsport.

Fonte: IPA Trasportata in modo irregolare sulla A1, l'auto dei Ghostbusters è stata sottoposta a sequestro

Certe volte ci si immedesima in maniera esagerata nei personaggi dei film o dei telefilm. Chi è stato bambino negli anni ’80 ricorda sicuramente con piacere serie TV come Supercar, Hazard, A-Team o Magnum P.I. dove i protagonisti di quelle affascinanti storie si trovavano alla guida di veicoli divenuti iconici ed entrati nell’immaginario collettivo. Quanto avvenuto sulla A1, però, supera ogni fantasia. Anzi, si potrebbe parlare a ragione di evento paranormale.

Con la mitica Ecto 1 sul rimorchio in autostrada

La scena che si sono trovati davanti gli agenti della Polizia Stradale di Frosinone in servizio sulla autostrada A1 all’altezza dello svincolo di Cassino deve averli lasciati stupefatti. Su un carro attrezzi di colore giallo era presente la mitica Cadillac bianca e rossa con i loghi degli Acchiappafantasmi in bella vista sul portellone posteriore e sulle portiere e tutta l’attrezzatura specifica presente sul tetto. Una presenza, quella della Ecto 1, che ha attirato le attenzioni di automobilisti e anche della Stradale.

Gli agenti, infatti, hanno fermato il carro attrezzi poco prima dello svincolo di Cassino e sono stati costretti a multare il conducente per delle irregolarità inerenti proprio il trasporto della splendida vettura protagonista della fortunata serie di film. Nello specifico è stato riscontrato come il conducente del carro attrezzi poteva effettuare il trasporto di merci proprie mentre in realtà stava effettuando il trasporto della vettura per conto di un cliente che gli aveva commissionato il viaggio.

Riscontrate queste irregolarità amministrative agli agenti della Polstrada non è rimasto altro da fare che multare il conducente del carro attrezzi in maniera salata. L’importo della sanzione, infatti, è stato pari a 4.560 euro, oltre al ritiro della patente di guida, il fermo del mezzo per tre mesi e il fermo amministrativo della merce trasportata. Cosa ha comportato tutto ciò? Una fine ingloriosa per la Ecto 1 degli acchiappafantasmi bloccata ai fini della confisca.

Una ambulanza divenuta iconica

La Ecto 1 è entrata nell’immaginario collettivo grazie al primo splendido film dei Ghostbusters risalente al 1984. Il modello reale è una Cadillac Ambulance Miller-Meteor limo-style endloader combination del 1959 realizza dalla Miller-Meteor di Piqua, in Ohio, che aveva la licenza per modificare i veicoli della Casa americana. L’idea di utilizzare questa vettura come auto simbolo dei Ghostbusters venne ad uno dei protagonisti del film: Dan Aykroyd.

In origine, secondo le idee dell’attore, la Ecto 1 avrebbe dovuto consentire agli acchiappafantasmi non solo di attraversare le strade di una New York infestata dagli spiriti, ma anche di compiere viaggi interdimensionali e infrangere le barriere spazio-tempo. I voli pindarici di Aykroyd, però, si scontrarono con la realtà e la Ecto 1 restò una vettura tradizionale utilizzata esclusivamente per il trasporto dei 4 eroi americani a caccia di fantasmi.

Gli amanti del film lo ricorderanno sicuramente, mentre i più distratti forse lo avranno dimenticato. Nella prima scena in cui si vede la Ecto 1, questa non è ancora nella sua livrea definitiva ma viene condotta da Aykroyd presso la sede centrale dei Ghostbusters ancora in colore nero e piuttosto malandata. Acquistata per 4.800 e sottoposta ad una revisione piuttosto importante, la Ecto 1 in livrea definitiva apparirà in tutto il suo splendore in occasione della prima chiamata in azione diventando in quel preciso momento una vettura leggendaria.