Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Le Fiat elettriche costano meno adesso

Stellantis ha annunciato il lancio della nuova promo Bonus Tricolore che terminerà il prossimo 31 di agosto. Si tratta di una nuova iniziativa con cui il Gruppo punta a replicare il successo di un’iniziativa analoga lanciata nelle scorse settimane, Bonus Tricolore Fiat, sostenendo le vendite delle elettriche della Casa italiana anche dopo l’esaurimento degli incentivi statali. Sfruttando l’offerta in corso è possibile acquistare una Fiat elettrica a partire da 199 euro al mese. Con la nuova promo è possibile ottenere un vantaggio superiore ai 6.000 euro ovvero all’importo massimo degli incentivi. La promo è accessibile anche senza permuta o rottamazione.

Arriva il Bonus Tricolore

Il Bonus Tricolore è l’occasione giusta per acquistare una nuova elettrica di Fiat. La promo, disponibile fino al prossimo 31 agosto, permette l’accesso al finanziamento Stellantis Financial Services, con rate contenute e possibilità di restituire l’auto dopo 36 mesi. Giuseppe Galassi, Managing Director di Fiat & Abarth in Italia, sottolinea: “Sono entusiasta del nuovo Bonus Tricolore che, ancora una volta, sottolinea come FIAT sia sempre vicina agli italiani con iniziative concrete e vantaggiose, che rendono accessibile a tutti l’innovazione tecnologica per una mobilità sempre più sostenibile e responsabile”.

Una Fiat elettrica da 199 €/mese

Il modello di riferimento della gamma elettrica di Fiat è, naturalmente, la Fiat 500e, appena lanciata anche nella nuova versione speciale Mirafiori. La city car prodotta nello stabilimento di Mirafiori è ora acquistabile sfruttando il bonus annunciato oggi da Stellantis, con uno sconto che supera i 6.000 euro. Come sottolinea la Casa nel suo comunicato ufficiale, la promo va a compensare l’assenza degli incentivi statali per le elettriche, i cui fondi sono esauriti.

A titolo di esempio, riportiamo la promo descritta dall’azienda sul sito ufficiale (per maggiori dettagli è consigliabile, in ogni caso, recarsi in concessionaria o consultare il sito web del brand). Sfruttando il nuovo Bonus Tricolore, la Fiat 500e con batteria da 23,8 kWh (e autonomia di 190 chilometri nel ciclo WLTP) è disponibile con rate da 199 euro e un anticipo di 5.000 euro.

Da notare, inoltre, che è possibile anche optare per la versione con batteria da 42 kWh e autonomia di 320 chilometri. In questo caso, la rata mensile parte da 249 euro. La promo si estende anche alla Abarth 500e, disponibile con rate da 269 euro. Da valutare la 600e, disponibile con rate da 299 euro. Ci sono, quindi, diverse opportunità per individuare il modello desiderato.

Le promozioni prevedono una Rata Finale Residua (pari al Valore Garantito Futuro) il cui importo dipende dal modello scelto. Per la 500e con batteria da 23,8 kWh, ad esempio, la rata è di 14.615,65 euro. Da segnalare che è previsto un chilometraggio massimo di 30.000 chilometri. In caso di superamento di questa soglia sarà addebitato un costo di 0,1 €/km aggiuntivo.

Per acquistare una nuova auto elettrica di Fiat, per tutto il mese di agosto, è, quindi, possibile sfruttare la nuova promozione che consente di ottenere un risparmio significativo sui costi della vettura, con rate contenute e una rata finale. Come sottolineato in precedenza, il Bonus Tricolore sarà accessibile fino al prossimo 31 di agosto. Per tutti i dettagli sulla promo rimandiamo al sito della Casa italiana o a una concessionaria.