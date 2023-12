Fonte: Ufficio Stampa Toyota Con la presentazione del nuovo Urban SUV Concept, Toyota ha mostrato un'anteprima della sua futura strategia per i veicoli elettrici a batteria (BEV) in Europa.

Toyota ha svelato ai media il nuovo Urban SUV Concept. Un’anteprima della sua futura strategia per i veicoli elettrici a batteria (BEV) in Europa. All’annuale Kenshiki forum di Bruxelles, l’azienda automobilistica giapponese ha condiviso ai presenti il suo nuovo SUV elettrico. Un mezzo dotato di versatilità e in grado di soddisfare le priorità dei clienti europei. Qualità, durata e affidabilità per rispondere a specifiche esigenze locali. Il lancio ufficiale sul mercato è previsto nel corso del 2024.

Le caratteristiche rivelate

Il Toyota Urban SUV Concept ha un aspetto da vero SUV, lungo 4,30 m e largo 1,82 m. Con i suoi 162 cm di altezza, presenta una carrozzeria compatta che poggia su generosi gruppi ruota per una posizione di guida comoda e alta. Sarà disponibile sia a trazione anteriore che integrale, inoltre avrà due tagli di batteria a seconda delle volontà del cliente finale. Per quanto riguarda le caratteristiche degli interni, non sono ancora state rivelate, ma si è appreso che lo spazio è massimizzato da un abitacolo flessibile che può essere facilmente adattato per dare priorità alle esigenze de passeggeri o di carico, a seconda dei bisogni e dei desideri.

Il design esterno combina sia lo stile avanzato che l’estetica, mantenendo le linee e le superfici che compongono il corpo più semplici possibili. Molto simile al SUV di successo Toyota C-HR, il nuovo veicolo sarà il più compatto e accessibile di una linea di sei modelli di BEV dedicati e competerà nel segmento dei B-SUV, proprio quello che Toyota prevede sarà uno dei maggiori mercati in Europa. Tutte le altre informazioni tecniche sono state rimandate nel corso del 2024. Il prezzo di listino, invece, dovrebbe aggirarsi intorno ai 35.000 euro, ma non abbiamo ancora l’ufficialità.

Una mobilità per tutti

Le soluzioni di mobilità Toyota a basse e zero emissioni sono progettate per soddisfare la domanda dei clienti e per essere accessibili, in modo che nessuno venga lasciato indietro nel viaggio verso la neutralità delle emissioni di carbonio. In Europa, Toyota prevede di introdurre sei modelli BEV dedicati entro il 2026. Nel frattempo, un portafoglio diversificato di prodotti elettrificati contribuirà a spingere Toyota Motor Europe verso l’obiettivo di offrire esclusivamente ZEV entro il 2035 e di raggiungere la completa carbon neutrality entro il 2040.

“Per noi il vero significato di mobilità è libertà. Con la libertà arrivano le opportunità e in Toyota crediamo che tutti debbano avere accesso alle opportunità che la mobilità offre, ovunque nel mondo, in qualsiasi situazione e senza lasciare indietro nessuno“, le parole di Simon Humphries, Chief Branding Officer e Head of Design di Toyota Motor Corporation, condivise dal palco del Kenshiki forum. Toyota ritiene che la mobilità futura andrà oltre la fornitura di strumenti di trasporto fisico, fino a diventare un partner di stile di vita strettamente allineato con i valori individuali di ogni cliente.

Le stime di mercato

Attualmente in Europa, la mix elettrificata di Toyota è pari al 71% e si prevede che crescerà fino a raggiungere il 75% nel 2024. Quest’ultima percentuale si espanderà ulteriormente con i nuovi veicoli elettrici a batteria, che svolgeranno un ruolo sempre più significativo nei volumi di vendita. Entro il 2026, verranno offerti sul mercato circa 15 diversi veicoli a zero emissioni a marchio Toyota, dalle autovetture ai veicoli commerciali leggeri, il che vuol dire oltre 250mila mezzi prodotti all’anno.