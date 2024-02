Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport e la passione per il mondo dei motori è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Jeep Avenger 4xe è ibrida e a trazione integrale

Jeep è pronta a stupire tutti con l’arrivo della nuova Avenger in una veste più divertente, più libera e soprattutto più compatta. Il brand, che fa del suo marchio di fabbrica l’avventura e l’innovazione continua, ha infatti presentato di recente l’ultima nata della gamma Avenger, la nuova Jeep Avenger 4xe, che è determinata a superare i propri limiti in termini di performance e livello di elettrificazione. Dotato di un’innovativa tecnologia ibrida a trazione integrale, il veicolo è pronto a diventare un vero e proprio protagonista del segmento B-SUV.

Jeep, un Avenger ambizioso e moderno

Una nuova versione di Avenger che rappresenta un punto di svolta per il marchio, che ha l’obiettivo di sorprendere tutti con un SUV pronto a garantire riduzione delle emissioni e, soprattutto, un’esperienza di guida entusiasmante. Per far ciò Jeep ha messo a punto un modello che combina la compattezza e la versatilità tipica di Avenger con le prestazioni del sistema di trazione integrale, creando di fatto un mezzo con una guida più dinamica.

Sfruttando la potenza dell’elettrificazione, la nuova Jeep Avenger 4xe offre infatti una trazione e prestazioni off-road che non hanno eguali. Un mezzo in cui il motore termico da 136 CV (100 kW) abbinato a due motori elettrici da 21 kW ciascuno in grado di muovere entrambi gli assi e di generare una coppia massima di 1.900 Nm disponibile alle ruote posteriori.

E indipendentemente dallo stato di carica della batteria, l’innovativa tecnologia “power looping” garantisce alla nuova Jeep Avenger 4xe la disponibilità della trazione integrale offrendo un’esperienza di guida fluida e sicura anche sui terreni più difficili.

Il sistema mild hybrid a 48V, inoltre, permette di guidare in modalità 100% elettrica a basse velocità grazie alla combinazione del cambio automatico a doppia frizione e-DCS6 a 6 rapporti e del motore elettrico integrato. Un sistema che testimonia l’intenzione del marchio Jeep di offrire un’esperienza di guida 4×4 sostenibile, restando inclusivo e accessibile per i clienti europei.

Un SUV per ogni esigenza di guida

Con Avenger 4xe Jeep ha quindi sottolineato la volontà di offrire ai propri clienti la massima libertà di scelta, di fatto facilitando e incoraggiando l’accesso ai veicoli elettrificati e garantendo che ogni viaggio sia realizzato alla perfezione, come già avvenuto anche con l’aggiornamento e-Hybrid.

La gamma ampliata, infatti, offre tante scelte di powertrain, due cambi (automatico e manuale) e due trazioni (anteriore e integrale) per adattarsi alle esigenze e alle preferenze di ogni guidatore. Qualsiasi sia la scelta dei clienti, dall’avanzata tecnologia BEV al sistema elettrificato Mild Hybrid a 48V o la tradizionale versione a benzina, Avenger può quindi essere personalizzata mantenendo intatti i valori del brand e trovando risposta alle proprie esigenze di guida.

Ma per vedere in strada il nuovo gioiello della Casa bisognerà attendere ancora qualche mese. Infatti gli ordini per la Jeep Avenger 4xe si apriranno entro la fine del 2024, ma è già tanto l’entusiasmo che orbita attorno al modello annunciato dal brand che è pronto a tracciare nuovi confini a livello di performance e di sostenibilità. Un mezzo che, come sottolineato dalla Casa, è la quintessenza dell’heritage più autentico del più famoso produttore di SUV a livello globale.