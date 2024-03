Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Ufficio Stampa Opel La Opel Grandland Hybrid debutta ufficialmente

È giunto il momento di dare libero corso a una nuova era per la mobilità. Con le direttive emanate dalle autorità europee, le Case automobilistiche si sono pressoché ritrovate costrette ad attivarsi per abbracciare il cambiamento. E su questo carro sale anche Opel con la Grandland Hybrid, basata su tre principi chiave: lo stile, la tecnologia e il rispetto nei confronti dell’ecosistema. Il SUV top di gamma garantisce un’esperienza di guida dinamica e coinvolgente, forte del suo sistema ibrido efficiente e potente.

Qualità lampante

La qualità del lavoro attuato dai progettisti appare evidente, da ogni angolazione. Mentre nei prossimi mesi verrà il turno di un peso massimo nell’elettrico, quella Frontera che nel nome tenterà di fare leva sull’effetto nostalgia, i motori a combustione hanno ancora vita. Metterli sull’altare dei sacrificabili vorrebbe dire, infatti, allontanare una fetta rilevante di pubblico. Al di là degli eventuali preconcetti, numerosi conducenti non hanno l’opportunità di sobbarcarsi certe spese. E la Opel Grandland Hybrid costituisce la classica occasione da cogliere al volo.

La gamma Opel si arricchisce con l’introduzione dell’innovativo sistema ibrido a 48 volt. Questo powertrain abbina un motore benzina 1.2 litri turbo da 136 CV a uno elettrico da 28 CV, per una potenza combinata di 164 CV. Ne deriva un SUV capace di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 10 secondi e di raggiungere una velocità massima di 200 km/h.

Fonte: Ufficio Stampa Opel

Eppure, a dispetto dell’animo vivace, la Opel Grandland Hybrid vanta consumi di carburante ed emissioni di anidride carbonica ridotte. In media, il consumo si attesta sui 5,5-5,7 l/100, con 124-128 g/km di CO2. Quali sono i suoi segreti? Se di segreti è lecito parlare, essa consiste nella cura eccellente del sistema ibrido, capace di recuperare energia durante la frenata e la decelerazione. Esatto, il classico sistema start&stop, capitalizzato a pieno. Nessuna innovazione stratosferica, semmai un intelligente uso delle tecnologie già a disposizione.

Dal punto di vista degli esterni, la Opel Grandland Hybrid si distingue per l’eleganza e la modernità. Davanti monopolizza l’attenzione la griglia Opel Vizor, nonché i fari Intelli-Lux LED Pixel Matrix, che assicurano un’illuminazione potente e precisa. Ciò va, ovviamente, a tutto vantaggio del conducente, posto nelle condizioni ideali per circolare in totale sicurezza su strada. Le linee fluide e sinuose donano, poi, alla vettura un aspetto dinamico e sportivo. Di pari passo a un approccio razionale, la Opel Grandland Hybrid esprime pure brio.

I prezzi per l’Italia

Una volta messo piede a bordo, gli occupanti riescono a mettersi belli comodi, forti di un abitacolo spazio e confortevole, con materiali di ottima fattura e un pacchetto di dotazioni tecnologiche all’altezza. L’impianto di infotainment IntelliLink con Touchscreen a colori offre la massima connettività, mentre i sedili ergonomici certificati AGR sono sinonimo di comfort.

La nuova Opel Grandland Hybrid è disponibile a un prezzo competitivo a partire da 37.000 euro nel mercato italiano. Tra le dotazioni incluse nel pacchetto base, figurano i sistemi di sicurezza e assistenza alla guida, tipo la frenata automatica d’emergenza, il mantenitore della corsia di marcia e il riconoscimento dei pedoni.