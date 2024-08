Nato a Genova nel 1985, laureato in architettura ma con una formazione multidisciplinare. Da anni collabora con riviste specializzate trattando temi legati alla mobilità sostenibile e al mondo bici, occupandosi in particolare del segmento e-bike e di tutte le novità che lo riguardano

Fonte: dynamic-drive-giessen.com L'Intelectra si può personalizzare in tanti modi tra cui quello con la tenda di protezione

Dynamic Drives, startup ciclistica tedesca, ha presentato al recente Eurobike 2024 una novità che potrebbe impattare favorevolmente sulla sempre più complessa logistica urbana. L’Intelectra, una bici cargo elettrica dal particolare design a “carro”, è infatti stata progettata per competere con i mezzi tradizionali per il trasporto merci in città.

L’Intelectra non è solo un’evoluzione delle classiche cargo e-bike, ma un vero e proprio salto tecnologico che potrebbe cambiare il modo in cui le aziende effettuano consegne nelle aree urbane, grazie ad un cassone capace di trasportare fino a 450 kg. Non è la prima azienda ad aver avuto una simile idea (anche dal punto di vista del design), ma ci sono degli aspetti che rendono questa versione tra le più interessanti. Vediamo perché.

Un design innovativo per una maggiore efficienza

L’Intelectra si distingue – come abbiamo detto – per un design inconsueto, del tutto diverso dagli altri modelli più diffusi, tra cui ad esempio la Tarran T1 dove il vano trasporto è nella classica posizione centrale che tutti conosciamo. Ma c’è di più: questa cargo e-bike a quattro ruote si differenzia anche dalle sue dirette concorrenti proprio per come è stata concepita.

È il vano di carico l’elemento di spicco, quello che ruba la scena al resto del veicolo. Ciò non significa che sia stata profusa meno cura per i dettagli per la parte più strettamente ciclistica, tutt’altro, l’Interlectra è un mezzo all’avanguardia anche in questo. Tuttavia, come si può notare anche semplicemente dalla sua immagine, il protagonista è in questo caso il vano di carico, mentre la parte “bici” sembra passare in secondo piano.

Fonte: dynamic-drive-giessen.com

Dimensioni e posizione di guida

Il telaio in alluminio ospita un cassone lungo ben 1,2 metri, alto 50 cm e largo 60 cm, a fronte di dimensioni totali del veicolo di 2,7 metri di lunghezza, 97 cm di larghezza 100 di altezza. Nonostante la sua capacità, l’Intelectra mantiene una dimensione compatta, che la rende ideale per le strade affollate delle città. Da segnalare anche la facilità di carico grazie alla possibilità di aprire lo sportello anteriore, quasi come su di un furgone, e le sospensioni posteriori.

Il conducente gode di una posizione di guida reclinata che, secondo l’azienda, permette un’entrata e un’uscita più rapide rispetto ai modelli tradizionali. Questa caratteristica è stata sviluppata pensando non solo al comfort, ma anche all’efficienza operativa, riducendo i tempi di sosta e migliorando la produttività. Sicuramente per corrieri che passano tanto tempo seduti su di un sellino, la posizione reclinata è un toccasana, e lo stesso vale per come sono disposti i comandi superiori.

Tecnologia all’avanguardia

Il cuore dell’Intelectra è un sistema di trasmissione elettrica che elimina la necessità di catene e cinghie, riducendo significativamente i costi di manutenzione. La potenza di pedalata del ciclista viene convertita in energia elettrica da un generatore, che alimenta una batteria da 1.400 Wh e due motori da 125 W posti sulle ruote posteriori.

Questo sistema garantisce un’autonomia fino a 93 km per carica, sufficiente per coprire una giornata lavorativa in città. Il tutto viene gestito da una centralina che analizza e distribuisce la forza in uscita per combinarsi al meglio con il contesto di guida. Allo stesso tempo, la batteria assorbe l’energia anche durante la frenata che quindi risulta essere rigenerativa.

La velocità è limitata a 25 km/h, rispettando la normativa sulle bici pedelec, ma è possibile aggiungere un acceleratore per incrementare le prestazioni, trasformando l’Intelectra a tutti gli effetti in uno scooter elettrico. Come sappiamo questa modifica richiede immatricolazione e patente, aggiungendo un livello di complessità all’utilizzo del mezzo.

Versatilità, personalizzazione e prezzo

Uno dei punti di forza dell’Intelectra è la sua versatilità. Dynamic Drives offre diverse opzioni di personalizzazione, tra cui una panca per passeggeri e una copertura del cassone, ideali per adattare la bici alle esigenze specifiche di ogni cliente e alle situazioni che può incontrare. Inoltre, la batteria si ricarica in solo un’ora e mezza, riducendo al minimo i tempi di inattività.

Oltre al modello standard, è disponibile una versione XL, ancora più grande e capiente, pensata per chi ha necessità di trasportare volumi maggiori. Dynamic Drives prevede di iniziare le consegne entro la fine dell’anno, con un prezzo base di 9.250 €, a cui si aggiungono i costi delle batterie e degli accessori.

Caratteristiche tecniche

Telaio : Alluminio rinforzato;

: Alluminio rinforzato; Motori : Due motori posteriori da 125 W ciascuno;

: Due motori posteriori da 125 W ciascuno; Batteria : 1.400 Wh con ricarica in 1,5 ore;

: 1.400 Wh con ricarica in 1,5 ore; Autonomia : Fino a 93 km;

: Fino a 93 km; Capacità di carico : 450 kg (incluso il conducente) 1200x60x50 ca.

: 450 kg (incluso il conducente) 1200x60x50 ca. Velocità massima : 25 km/h (con opzione per acceleratore);

: 25 km/h (con opzione per acceleratore); Sospensioni : Posteriori regolabili;

: Posteriori regolabili; Opzioni di personalizzazione: Sedile passeggero, copertura cassone, tettuccio

Il futuro incerto

Pur non essendo una novità assoluta nella sua idea di fondo, l’Intelectra rappresenta una soluzione innovativa e sostenibile per il trasporto merci in ambito urbano per come è stata progettata bene. Con la sua capacità di carico, la bassa manutenzione e l’estrema possibilità di personalizzazione, si propone davvero come un’alternativa concreta ai tradizionali veicoli per le consegne. Per chi cerca un modo efficiente e rispettoso dell’ambiente per gestire la logistica in città, l’Intelectra potrebbe essere la risposta ideale. Dynamic Drives ha saputo combinare tecnologia all’avanguardia e design funzionale, creando un prodotto che si distingue nettamente sul mercato delle bici cargo elettriche.

Peccato solo per il limite di velocità dei soliti 25 km/h che ormai, almeno per le cargo elettriche, sembra davvero un limite senza alcun senso pratico, se non quello di soddisfare un ormai anziano impianto normativo. Speriamo che l’Interlectra riesca comunque ad esprimersi.