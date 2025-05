32enne fermato in piena notte a Prato e arrestato, quanti involucri di cocaina aveva in auto

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un arresto per possesso ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Prato. Un uomo è stato fermato nella mattina del 1° maggio in via di Cantagallo, dopo essere stato notato in atteggiamenti sospetti a bordo di un’auto.

Il controllo e l’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, intorno alle ore 4.30, gli agenti hanno notato un uomo che si aggirava con fare sospetto a bordo di un’autovettura. Dopo avergli intimato di fermarsi, l’uomo ha tentato di disfarsi di un pacchetto lanciandolo dal finestrino.

L’identificazione e i precedenti

L’uomo, identificato come un cittadino marocchino di 32 anni, è risultato irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora. Aveva numerosi precedenti penali e di polizia per reati in materia di stupefacenti, per i quali era già stato condannato in passato.

Il sequestro della droga

Gli agenti hanno recuperato il pacchetto lanciato e hanno proceduto alla perquisizione personale e del veicolo. Sono stati rinvenuti 32 involucri contenenti cocaina per un peso totale di 22.5 g, oltre a una dose di 1 g di sostanza cannabinoide e una somma di denaro contante pari a 1440 euro.

Convalida dell’arresto

Il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro penale e l’uomo è stato arrestato ai sensi dell’art. 73 D.P.R. 309/90. L’arresto è stato convalidato con la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G. presso la Questura di Prato.

“La responsabilità del soggetto arrestato dovrà essere vagliata nelle successive fasi del procedimento. In virtù della presunzione di non colpevolezza, il medesimo potrà considerarsi colpevole solo sulla base di una sentenza passata in giudicato”.

