34enne perquisito a Latina, spunta un machete e emerge che il giovane ha richiesto protezione internazionale

Un cittadino tunisino è stato denunciato per possesso illegale di armi dalla Polizia di Stato a Latina. L’uomo, trovato in possesso di un machete, è stato scoperto durante un controllo del territorio.

Scoperta e intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la scoperta è avvenuta questa mattina a Latina, durante le attività di controllo del territorio nelle zone più degradate della città. Gli agenti della Squadra volante, impegnati in servizi di osservazione, hanno notato un uomo seduto a terra con un cellulare in mano. L’uomo appariva sospetto, guardandosi intorno come se fosse in attesa di qualcuno.

Il ritrovamento del machete

Insospettiti dal comportamento dell’individuo, i poliziotti si sono avvicinati per effettuare ulteriori controlli. Durante l’ispezione, hanno scoperto che l’uomo portava con sé un machete, un’arma dalle forti potenzialità offensive, nascosto all’interno di una borsa in pelle.

Identificazione e precedenti

Condotto presso gli Uffici della Questura per l’identificazione certa, l’uomo è risultato essere un senza fissa dimora, nato nel 1991, con precedenti per furto e una richiesta pendente di protezione internazionale.

Denuncia e presunzione di innocenza

Terminate le attività di rito, gli agenti hanno proceduto alla denuncia in stato di libertà per possesso illegale di armi e oggetti atti ad offendere. Si ricorda che il procedimento è ancora nella fase delle indagini e vige pertanto la presunzione di innocenza per l’indagato.

Fonte foto: IPA