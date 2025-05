Alessandra Mussolini alla Lega dopo l'addio a Forza Italia, cosa diceva su Matteo Salvini nel 2019

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Alessandra Mussolini lascia Forza Italia e passa alla Lega di Matteo Salvini. È stato il direttivo regionale della Lega Lazio ad annunciare l’adesione della ex europarlamentare nipote di Benito Mussolini. Più volte parlamentare, la 62enne ha cambiato diversi partiti nella sua carriera politica, ora aderisce a un partito non esattamente allineato alle sue visioni progressiste sui diritti, civili, dall’aborto alla maternità surrogata.

Alessandra Mussolini aderisce alla Lega assieme a Roberto Cantiani, storico consigliere comunale a Roma.

Lo hanno annunciato in una nota Claudio Durigon e Mario Abbruzzese, della segreteria Lega Lazio: “Nei prossimi giorni incontreranno il segretario federale Matteo Salvini per formalizzare le adesioni, insieme al segretario regionale del Lazio Davide Bordoni”.

Per ora la ex parlamentare ed eurodeputata non ha commentato il suo addio a Forza Italia.

Alessandra Mussolini, 62 anni, ha cambiato diversi partiti nella sua carriera politica: aveva iniziato con il Movimento Sociale Italiano, poi Alleanza Nazionale guidata da Gianfranco Fini.

In seguito aveva aderito a Forza Italia, il partito fondato da Silvio Berlusconi. Ora il passaggio alla Lega di Matteo Salvini.

Conservatrice, negli ultimi anni ha espresso posizioni molto progressiste per quanto riguarda i diritti, ad esempio sui temi dell’aborto e della maternità surrogata.

Ora entra in un partito che di certo non condivide queste idee.

Cosa diceva su Matteo Salvini nel 2018

Già nel 2018 Alessandra Mussolini era stata vicina a lasciare Forza Italia, in contrasto con i vertici del partito.

E aveva espresso parole di apprezzamento per Matteo Salvini, allora ministro dell’Interno nel governo M5S-Lega.

Del leader leghista “mi piace il suo approccio, il suo atteggiamento popolare. Continua ad essere un vero militante, non uno di quelli delle stanze ministeriali”, aveva detto in una intervista al Corriere della Sera nel luglio 2018.

L’ex parlamentare aveva però svicolato alla domanda se Salvini sia fascista: “Vabè, fatemi un’altra domanda”.

Cosa diceva su Salvini e Meloni nel 2019

L’anno successivo le posizioni erano cambiate: Mussolini aveva attaccato Salvini per la decisione di formare il governo con il M5S, mandando all’opposizione Forza Italia e Fratelli d’Italia.

Salvini “un contratto l’aveva firmato con Berlusconi”, aveva detto a Coffee Break su La7, “è come quando vendi la casa due volte“.

“Alle elezioni politiche ti presenti con un contratto esplicito e trasparente”, “ora sta con i cinquestelle”.

Mussolini aveva dato dell’ingrato sia a Salvini che a Giorgia Meloni, ricordando che la leader di FDI era stata nominata ministro da Berlusconi anni prima.