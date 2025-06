Ananda Lewis storica vj di MTV morta per un tumore al seno, aveva solo 52 anni: "Ora è libera"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Ananda Lewis, storica vj di MTV, è morta per un tumore al seno all’età di 52 anni. Ad annunciare il decesso è stata la sorella Lakshmi Emory, tramite un post su Facebook in cui si legge che Ananda Lewis “ora è libera”. La popolare video jockey, deceduta nella sua casa di Los Angeles mercoledì 11 giugno, lascia il figlio e la sua famiglia.

L’annuncio della morte di Ananda Lewis

La notizia della morte di Ananda Lewis è stata confermata pubblicamente su Facebook dalla sorella Lakshmi Emory.

“Ora è libera, tra le sue braccia celesti. Riposa in pace“, si legge nel post social.

Fonte foto: IPA

Ananda Lewis, storica vj di MTV, conduttrice di Total Request Live e Hot Zone, in una foto risalente al 2005. L’annuncio della malattia era arrivato nel 2020. Quattro anni dopo Ananda Lewis ha raccontato che il cancro aveva raggiunto il quarto stadio.

Cosa si sa sulla morte di Ananda Lewis

Stando a quanto riferito da TMZ, Ananda Lewis è morta mercoledì 11 giugno a 52 anni a causa di un tumore al seno arrivato al quarto stadio.

La storica vj di Mtv, che ha condotto anche le trasmissioni Total Request Live e Hot Zone, è deceduta nella sua abitazione di Los Angeles, negli Usa. Lascia un figlio e la sua famiglia.

Il racconto di Ananda Lewis sul tumore

Ananda Lewis aveva annunciato di avere un tumore al seno al terzo stadio nel 2020, con un post su Instagram.

Nel 2024, la stessa ex vj di MTV ha raccontato durante una tavola rotonda sul cancro con Stephanie Elam della CNN e la conduttrice della CNN Sara Sidner che il cancro era progredito fino al quarto stadio.

In quella stessa occasione Ananda Lewis aveva anche parlato di come aveva violato la raccomandazione dei suoi medici di sottoporsi a una doppia mastectomia dopo la diagnosi di tumore. Le sue parole riportate da People: “All’inizio il mio piano era quello di eliminare le tossine in eccesso dal mio corpo. Sentivo che il mio corpo era intelligente. Ho deciso di tenere il tumore e di cercare di eliminarlo dal mio corpo in un modo diverso. Ripensandoci, penso: ‘Sai cosa? Forse avrei dovuto farlo'”.