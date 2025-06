Morta Luciana Violini nonna di Fedez, dalla profezia su Luis Sal al caso del vaccino anti Covid

Luciana Violini, nonna di Fedez, è morta a 94 anni. Lo ha annunciato lo stesso rapper su Instagram, pubblicando diverse foto accompagnate dalla frase “Ciao Nonna Luciana, ci mancherai tanto. La tua famiglia”.

Chi era Luciana Violini, nonna di Fedez

Luciana Violini era la nonna paterna del cantante, spesso comparsa nei contenuti social pubblicati non solo dal nipote, ma anche dall’ex moglie, Chiara Ferragni.

Tanto che la stessa Violini si definiva, simpaticamente, “nonna imprenditrice digitale“, richiamando un po’ proprio Ferragni, con tanto di profilo Instagram lanciato nel 2019 (oggi conta circa 152 mila follower).

I tarocchi e la profezia a Fedez su Luis Sal

Soprannominata Nonna Ciana, è apparsa anche nella serie di Amazon Prime, The Ferragnez: in quell’occasione aveva sollevato dei dubbi sulla figura di Luis Sal, allora amico di Fedez e co-fondatore del progetto Muschio Selvaggio.

Appassionata di tarocchi, Prime aveva mandato in onda proprio la previsione fatta al nipote sul possibile “tradimento” di un amico: poco dopo, la notizia della lite con Luis Sal è finita su tutti i giornali.

Il caso del vaccino anti Covid

Nel 2021, nel pieno della campagna vaccini anti-Covid, Chiara Ferragni si era lamentata pubblicamente con Regione Lombardia per il fatto che Luciana Violini – come centinaia di lombardi over 80 – non avesse ancora ricevuto il vaccino, nonostante l’età.

Subito dopo, Violini era stata contattata per fare il vaccino.