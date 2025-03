Andrea Pucci ha un malore durante uno spettacolo, come sta il comico

Il comico Andrea Pucci ha avuto un malore mentre era sul palco del Gran Teatro PalaGalassi di Forlì per il suo spettacolo 30 anni…e non sentirli. Visitato dai sanitari dell’ambulanza, è poi rientrato a Milano senza proseguire lo show. In un video pubblicato sul profilo Instagram, l’artista ha aggiornato i fan.

Il malore di Andrea Pucci sul palco

Il 28 marzo Andrea Pucci ha portato in scena a Forlì il suo show 30 anni… e non sentirli. Dopo circa una trentina di minuti, il comico ha però interrotto l’esibizione dicendo: “Non mi sento bene, non riesco ad andare avanti”.

Pucci è quindi uscito di scena e il pubblico ha atteso per circa quindici minuti, sperando in un ritorno del comico.

A salire sul palco è stato invece uno dei musicisti che ha comunicato che Pucci non era in grado di riprendere. Lo spettacolo è stato quindi interrotto ufficialmente.

Il comico è stato visitato subito dopo dai sanitari dell’ambulanza presente al teatro, e a fine serata è rientrato a Milano.

Come sta Andrea Pucci

Lo staff ha escluso problemi gravi e ha fatto sapere che lo spettacolo verrà riprogrammato.

La notizia del malore durante lo show a Forlì ha fatto preoccupare i suoi numerosi fan, che si sono immediatamente mobilitati sui social per esprimere solidarietà e augurargli una pronta guarigione.

Poco tempo fa anche l’attrice Barbara De Rossi ha avuto un malore mentre era in diretta.

Il video di Andrea Pucci su Instagram

Il comico ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram nel quale ha aggiornato i fan sulle date rimandate del tour. Nel post Pucci ha ringraziato “di cuore tutti” per i bei messaggi e ha comunicato i recuperi degli appuntamenti cancellati.

La data di Forlì verrà recuperata il 31 ottobre 2025 sempre al Gran Teatro PalaGalassi, le date dell’1 e 2 aprile al Teatro Repower di Assago (Mi) sono posticipate al 4 e 5 giugno 2025 e infine le date dell’8 e del 9 aprile verranno recuperate il 18 e 19 Giugno presso il Teatro Repower di Assago (MI). I biglietti già acquistati rimangono validi, seguirà comunicazione da parte di TicketOne

“Oggettivamente non sto benissimo – ha detto Pucci nel video – devo fare dei controlli”. Il comico ha spiegato di non essere “in formissima” e di voler tornare presto a essere “l’Andrea che conoscete voi, il Pucci che conoscete voi, ma adesso non sono in quello stato”.

Chi è Andrea Pucci

Andrea Pucci, all’anagrafe Andrea Baccan, è nato a Milano il 23 agosto 1965. Dopo aver lavorato nella tabaccheria di famiglia e come gioielliere, ha scoperto la passione per l’intrattenimento lavorando come animatore nei villaggi turistici.

A notarlo è stato il giornalista Tiberio Timperi che lo ha presentato a un autore della trasmissione La sai l’ultima?. Pucci ha quindi partecipato alla trasmissione come concorrente barzellettiere conquistando il pubblico. Così ha avuto inizio la sua carriera nel mondo dello spettacolo che dura ormai da 30 anni.

Dal 2005 al 2006, ha fatto parte del cast di Colorado, programma comico di Italia 1, consolidando la sua popolarità. ​Tra i vari programmi è stato anche ospite a Quelli che il calcio.

Negli ultimi anni, Pucci ha condotto diversi programmi come Big Show su Italia 1 e partecipando come giudice a Star in the Star su Canale 5.