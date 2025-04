Arezzo, catturata banda specializzata in furti ad aziende orafe: il video che mostra i ladri in azione

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

“Operazione lancia d’argento”, smantellata banda specializzata in furti ai danni di aziende orafe. L’operazione è stata condotta tra Arezzo e Civitella in Val di Chiana, a seguito di un aumento significativo di tali crimini nella provincia.

Indagini e Operazioni

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, le indagini sono state coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo e hanno coinvolto la Squadra Mobile della Questura di Arezzo, il Servizio Centrale Operativo di Roma e il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Arezzo. Le investigazioni hanno incluso sopralluoghi, sequestri di abiti e strumenti utilizzati per i reati, analisi delle immagini di videosorveglianza e del traffico telefonico.

Arresti e Sequestri

Il 28 novembre 2024, due membri della banda sono stati arrestati dopo un furto presso una ditta orafa di Laterina-Pergine Valdarno, dove sono stati sottratti 1,4 kg di oro, 50 kg di argento e 10 kg di ottone, per un valore complessivo stimato in circa 200.000 euro. La base logistica del gruppo è stata localizzata in provincia di Pistoia, e sono stati identificati i veicoli usati per i crimini.

Mandati di Arresto Europei

La Procura della Repubblica ha ottenuto un’ordinanza di custodia cautelare per cinque membri della banda. Le ricerche si sono estese a livello internazionale, portando all’emissione di un M.A.E. (mandato di arresto europeo) e alla cooperazione con le autorità rumene tramite Eurojust.

Arresti in Romania

Il 24 aprile, in Romania, la Polizia Rumena ha arrestato quattro dei cinque indagati, eseguendo i mandati di arresto europei emessi dal gip di Arezzo. Durante l’operazione sono state effettuate perquisizioni domiciliari che hanno fornito ulteriori elementi per le indagini.

Indagini in Corso

Un membro della banda è ancora ricercato. Le indagini proseguono per accertare ulteriori responsabilità e possibili collegamenti con altri contesti criminali.

Fonte foto: Polizia