Ascolti tv ieri domenica 20 luglio chi ha vinto tra Imma Tataranni, La Notte dl Cuore, Report e Facci Ridere

La Rai non centra il tris nella giornata di domenica 20 luglio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che batte Techeteche Top Ten (Canale 5), mentre nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a superare Caduta libera (Canale 5). In prima serata invece è Imma Tataranni (Rai 1) a chiudere dietro a La Notte del Cuore (Canale 5) ma davanti a Sarabanda Celebrity (Italia 1). Ai piedi del podio Report (Rai 3), Facci ridere (Rai 2), Freedom (Rete 4), La Corrida (Nove), La Caduta (La7) e I delitti del BarLume (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 20 luglio: chi ha vinto tra Imma Tataranni, La Notte del Cuore, Report, Sarabanda e Pino Insegno

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

Canale 5, La Notte del Cuore : 1.901.000 spettatori (17,7%);

: 1.901.000 spettatori (17,7%); Rai 1, Imma Tataranni : 1.697.000 spettatori (13,5%);

: 1.697.000 spettatori (13,5%); Italia 1, Sarabanda Celebrity: 878.000 spettatori (7,5%).

Fuori dal podio:

Rai 3, Report : 860.000 spettatori (6,4%);

: 860.000 spettatori (6,4%); Rai 2, Facci ridere : 720.000 spettatori (5,9%);

: 720.000 spettatori (5,9%); Rete 4, Freedom : 590.000 spettatori (5,1%);

: 590.000 spettatori (5,1%); Nove, La Corrida : 489.000 spettatori (3,8%);

: 489.000 spettatori (3,8%); La7, La Caduta : 474.000 spettatori (3,6%);

: 474.000 spettatori (3,6%); Tv8, I delitti del BarLume: 287.000 spettatori (2,2%).

ANSA

Pino Insegno, conduttore di Reazione a Catena

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Reazione a Catena : 2.646.000 spettatori (23,4%);

: 2.646.000 spettatori (23,4%); Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente : 1.890.000 spettatori (19,7%);

: 1.890.000 spettatori (19,7%); Rai 3, TGR: 1.673.000 spettatori (14,7%).

Fuori dal podio:

Canale 5, Caduta libera : 1.628.000 spettatori (15,3%);

: 1.628.000 spettatori (15,3%); Canale 5, Caduta libera – Inizia la sfida : 1.256.000 spettatori (13,6%);

: 1.256.000 spettatori (13,6%); Rai 3, Blob : 703.000 spettatori (5,8%);

: 703.000 spettatori (5,8%); Rete 4, La promessa : 651.000 spettatori (5,4%);

: 651.000 spettatori (5,4%); Rai 2, Blue Bloods : 523.000 spettatori (4,4%);

: 523.000 spettatori (4,4%); Italia 1, CSI: 404.000 spettatori (3,4%);

404.000 spettatori (3,4%); Italia 1, Studio Aperto Mag: 400.000 spettatori (4,1%);

400.000 spettatori (4,1%); Rai 2, The Rookie : 394.000 spettatori (3,8%);

: 394.000 spettatori (3,8%); Rai 2, Tg2 Dossier : 313.000 spettatori (3,6%);

: 313.000 spettatori (3,6%); Nove, Little Big Italy: 215.000 spettatori (2,2%).

I dati dell’access prime time, i risultati di Techeteche Top Ten

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale 5, La Ruota della Fortuna : 3.493.000 spettatori (25,1%);

: 3.493.000 spettatori (25,1%); Rai 1, Techetechetè : 2.183.000 spettatori (15,8%);

: 2.183.000 spettatori (15,8%); Italia 1, NCIS: 820.000 spettatori (6%).

Ai piedi del podio:

La7, In Onda : 796.000 spettatori (5,8%);

: 796.000 spettatori (5,8%); Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte : 725.000 spettatori (5,5%);

: 725.000 spettatori (5,5%); Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte : 624.000 spettatori (4,5%);

: 624.000 spettatori (4,5%); Rai 3, L’avversario : 534.000 spettatori (4,1%);

: 534.000 spettatori (4,1%); Tv8, 4 Ristoranti : 424.000 spettatori (3,1%);

: 424.000 spettatori (3,1%); Nove, Little Big Italy: 230.000 spettatori (1,7%).