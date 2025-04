Ascolti tv ieri giovedì 3 aprile chi vince tra Che Dio ci aiuti 8, Cucciari, Del Debbio e Pechino Express 2025

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La Rai centra il tris nella giornata di giovedì 3 aprile per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nel preserale con L’Eredità su Rai 1, ma anche nell’access prime time dove vince Affari Tuoi che batte Striscia la Notizia (Canale 5). In prima serata è Che Dio ci aiuti 8 a chiudere davanti a Francesco – Il Papa della gente (Canale 5) e Dune (Italia 1). Ai piedi del podio Splendida cornice (Rai 3), Dritto e Rovescio (Rete 4) di Paolo Del Debbio, Piazzapulita (La7) di Corrado Formigli, Blue Bloods (Rai 2), Only Fun Comico Show (Nove) e Cucine da incubo (Tv8). Su Sky Uno, invece, Pechino Express 2025. Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 3 aprile: chi ha vinto tra Che Dio ci aiuti 8, Geppi Cucciari, Del Debbio, Formigli e Pechino Express 2025

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

Rai 1, Che Dio ci aiuti 8 – 1° episodio: 4.366.000 spettatori (22,9%);

4.366.000 spettatori (22,9%); Rai 1, Che Dio ci aiuti 8 – 2° episodio: 3.709.000 spettatori (24,4%);

3.709.000 spettatori (24,4%); Rai 3, Splendida cornice : 1.210.000 spettatori (7,5%);

: 1.210.000 spettatori (7,5%); Rete 4, Dritto e Rovescio: 1.169.000 spettatori (8,4%).

Fuori dal podio:

Canale 5, Francesco – Il Papa della gente : 1.120.000 spettatori (8,4%);

: 1.120.000 spettatori (8,4%); La7, Piazzapulita : 960.000 spettatori (6,9%);

: 960.000 spettatori (6,9%); Italia 1, Dune : 799.000 spettatori (5,2%);

: 799.000 spettatori (5,2%); Nove, Only Fun Comico Show : 773.000 spettatori (4,5%);

773.000 spettatori (4,5%); Rai 2, Blue Bloods – 1° episodio : 649.000 spettatori (3,2%);

: 649.000 spettatori (3,2%); Rai 2, Blue Bloods – 2° episodio : 621.000 spettatori (3,5%);

: 621.000 spettatori (3,5%); Tv8, Cucine da incubo – 1° episodio : 375.000 spettatori (2%);

: 375.000 spettatori (2%); Tv8, Cucine da incubo – 2° episodio: 286.000 spettatori (2,1%).

Coppie e concorrenti di Pechino Express 2025

I concorrenti eliminati nell’ultima puntata sono stati i Magici (Jey e Checco Lillo).

Ecco le coppie ancora in gara a Pechino Express 2025:

Medagliati: Antonio Rossi e Jury Chechi

Antonio Rossi e Jury Chechi Atlantiche : Ivana Mrazova e Giale De Donà

: Ivana Mrazova e Giale De Donà Estetici : Giulio Berruti e Nicolò Maltese

: Giulio Berruti e Nicolò Maltese Cineasti : Nathalie Guetta e Vito Bucci

: Nathalie Guetta e Vito Bucci Complici: Dolcenera e Gigi Campanile

Dolcenera e Gigi Campanile Sorelle: Samanta e Debora Togni

Qui invece i dati sugli ascolti della puntata:

Sky Uno, Pechino Express: 404.000 (2,2%).

I dati dell’access prime time: i numeri di Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Affari Tuoi : 6.178.000 spettatori (30,1%);

: 6.178.000 spettatori (30,1%); Rai 1, Cinque minuti : 4.705.000 spettatori (24,6%);

: 4.705.000 spettatori (24,6%); Canale 5, Striscia la Notizia: 2.765.000 spettatori (13,5%).

Ai piedi del podio:

La7, Otto e mezzo : 1.883.000 spettatori (9,3%);

: 1.883.000 spettatori (9,3%); Rai 3, Un posto al sole : 1.453.000 spettatori (7,1%);

: 1.453.000 spettatori (7,1%); Italia 1, NCIS : 1.431.000 spettatori (7,1%);

: 1.431.000 spettatori (7,1%); Rai 3, Il cavallo e la torre : 1.079.000 spettatori (5,5%);

: 1.079.000 spettatori (5,5%); Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte : 1.030.000 spettatori (5,3%);

: 1.030.000 spettatori (5,3%); Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte : 882.000 spettatori (4,3%);

: 882.000 spettatori (4,3%); Rai 2, Tg2 Post : 493.000 spettatori (2,4%);

: 493.000 spettatori (2,4%); Nove, Don’t forget the lyrics : 467.000 spettatori (2,3%);

: 467.000 spettatori (2,3%); Tv8, Celebrity Chef: 303.000 spettatori (1,5%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share de L’Eredità

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, L’Eredità : 4.098.000 spettatori (27,6%);

: 4.098.000 spettatori (27,6%); Canale 5, Avanti un altro : 2.695.000 spettatori (19,5%);

: 2.695.000 spettatori (19,5%); Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 2.558.000 spettatori (22,8%).

Fuori dal podio:

Rai 3, TGR : 2.091.000 spettatori (13,3%);

: 2.091.000 spettatori (13,3%); Canale 5, Avanti il primo : 1.709.000 spettatori (16,6%);

: 1.709.000 spettatori (16,6%); Rete 4, La promessa : 950.000 spettatori (5,5%);

: 950.000 spettatori (5,5%); Rai 3, Blob : 938.000 spettatori (5,3%);

: 938.000 spettatori (5,3%); Rai 3, Fin che la barca va : 801.000 spettatori (4,2%);

: 801.000 spettatori (4,2%); Rai 2, Blue Bloods – 2° episodio : 762.000 spettatori (4,4%);

: 762.000 spettatori (4,4%); Rai 2, Blue Bloods – 1° episodio : 587.000 spettatori (4,3%);

: 587.000 spettatori (4,3%); Italia 1, CSI: 525.000 spettatori (3,1%);

525.000 spettatori (3,1%); Rai 2, TgSport Sera: 452.000 spettatori (4,4%);

452.000 spettatori (4,4%); Nove, Cash or Trash? : 331.00o spettatori (2,1%);

: 331.00o spettatori (2,1%); Italia 1, Studio Aperto Mag: 277.000 spettatori (2,3%);

277.000 spettatori (2,3%); La7, Famiglie d’Italia : 259.000 spettatori (2%);

: 259.000 spettatori (2%); Tv8, Casa contro casa: 166.000 spettatori (1,1%).